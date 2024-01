Paola Suárez confiesa por qué no se defendió de la agresión de su expareja

Paola Suarez sufrió agresiones físicas por parte de su exprometido, José de Jesús Castro Gómez, el pasado 10 de enero, justo después de que él le propusiera matrimonio.

A pesar de la brutalidad del incidente, Paola se encuentra ahora en su hogar, mostrando una notable mejora en su estado físico con el paso de los días.

De este caso, algunas personas se han mostrado perplejas al cuestionar por qué Paola no se defendió durante la agresión. La influencer ha respondido a esta pregunta, señalando que el miedo la paralizó, impidiéndole reaccionar ante la brutalidad de José de Jesús.

‘Veo muchos comentarios que la gente me dice que yo siendo un torote que por qué no me defendí, es que en ese momento te paniqueas. Y a mí me han criticado mucho que porque yo siendo un toro al lado de él y él bien flaquito, dicen "¿cómo no te defendiste?". Es que en el momento, no sé si lo han vivido, te paniqueas, te encierras. Y luego... Ay, no, ya no quiero platicar’, expresó Paola.