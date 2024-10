No me alcanzará la vida para saber quién me quiso matar: Ciro

Ciro Gómez Leyva es uno de los grandes nombres dentro del periodismo en México, pero su vida está a punto de cambiar cuando termine su etapa al frente del noticiero nocturno en Imagen TV. Previo a comenzar esta nueva etapa en los medios de comunicación, pero ahora desde Madrid, España, el comunicólogo reveló algunos de los detalles mas íntimos de su vida con Gustavo Adolfo Infante. Uno de los temas fue el atentado que sufrió hace un par de años.

Durante la entrevista en el 'Minuto que cambió mi destino', Ciro habló de su infancia, sus primeros años en los medios de comunicación, su futuro como comunicador y periodista y, el tema que más impactó a mundo entero, cuando recordó lo ocurrido en el ya lejano diciembre del 2022, cuando sufrió un atentado. Gómez Leyva dejó claro que esa noche tuvo mucha suerte y que no sabe y nunca sabrá quien fue el que mandó a matarlo.

Ciro Gómez Leyva recordó el atentado que sufrió en el 2022

El comunicólogo acudió a la entrevista con Gustavo Adolfo Infante como parte de su gira del adiós de Imagen TV. Durante la entrevista en 'El Minuto que cambió mi destino', Ciro dejó claro que a pesar de los avances que se están realizando en el caso de su atentado, nunca sabrá quién fue el que lo mandó a matar en el ya lejano 2022. Se tiene que recordar 14 personas fueron detenidas tras el intento de asesinato del periodista.

"Me atacaron, ya muy cerca de mi casa (...) me atacaron, me dispararon a la cabeza, fueron nueve impactos a la camioneta, calculamos que fueron 12 . Iban a matarme", expresó Ciro cuando recordó ocurrido el pasado15 de diciembre 2022.

Ciro expresó que a pesar del paso de los años todavía no logra superar lo vivido aquella noche cerca de su casa. Es un momento traumático. Gómez Leyva dejó claro que en la noche del pasado 15 de diciembre 2022 tuvo mucha suerte, ya que a pesar de todos los tiros que recibió su auto no le pasó nada.

"Esa noche tuve mucha suerte", recuerda Giro Gómez Leyva.

¿Qué ocurrió después del atentado?

Ciro recordó que después de ver cómo llenaban de plomo su camioneta, el comunicador volvió a arrancar su auto y avanzó. Unos metros más adelante pensó si era buena idea seguir hacia su casa, que se encontraba a 200 metros, o cambiar de rumbo. Después de pensarlo, Gómez Leyva decidió que lo mejor era acudir a casa de uno de sus amigos. En medio del shock avanzó a la privada donde vivía Manlio Fabio Beltrones.

"Pensé en bajarme de la camioneta, pensé muchas cosas, no sabía qué hacer y dije: '150 metros adelante está la privada de Manlio, me voy para allá, a ver si me deja entrar, a ver si está ahí', avancé, la camioneta se jaloneaba, llegué y el velador me voy cómo estaba, abrió la puerta, cerró la reja y cuando entré a esa privada supe que estaba a salvo", recordó.

Claudia Sheinbaum le prometió protección

Después del atentado, Ciro le marcó a Omar García Harfuch para atendiera el caso, pero lo que llamó la atención de Gómez Leyva fue que un minuto después de colgar con el entonces titular de la SSC-CMDX, su teléfono volvió a sonar, pero ahora con una llamada de Claudia Sheinbaum (en ese entonces Jefa de Gobierno de la CDMX), quien le ofreció protección. Ciro reconoció que desde entonces la actual presidenta no ha dejado de brindarle dicha ayuda.

"Me llamó Claudia Sheinbaum eso no se olvida y me dijo que lo lamentaba y que estuviera tranquilo, que me iban a dar protección, algo que han cumplido hasta el día de hoy, eso no se olvida", confesó el periodista.