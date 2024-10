Maryfer Centeno analiza 'pelea' de Nodal y Ángela; le gritaron loca

Hace unos días, tras haber sido hospitalizado de emergencia por una infección estomacal, Christian Nodal retomó su gira “Pa'l Cora” en el Palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara, Jalisco. Entre el público estuvieron su esposa Ángela Aguilar y su cuñado Leonardo, a quien invitó al escenario para interpretar a dueto “Por mujeres como tú", canción de su suegro Pepe Aguilar. Posteriormente, cantó con su joven cónyuge “Dime cómo quieres” y “Qué agonía", y supuestamente, cuando compartieron el escenario habrían tenido una pelea. El video se viralizó en redes sociales.

Ante esto, la grafóloga mexicana Maryfer Centeno analizó la supuesta discusión de la pareja en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2024, “dicen que Ángela Aguilar y Christian Nodal se pelearon en el escenario, entonces, vamos a ver el lenguaje corporal de eso que dicen”. Según la colaboradora del programa “Hoy”, la hija de Pepe Aguilar solo estaba coqueteando con su esposo. “Ángela se hace ligeramente hacia atrás, esto no es un gesto de enojo, se le considera como lenguaje corporal de coqueteo: ‘me quito, pero dejo que te acerques’, eso es justamente, está coqueteando”.

Al analizar los lenguajes corporales de la pareja, Maryfer Centeno destacó que Ángela Aguilar es quien lleva la batuta de la relación, “quiero que vean que inmediatamente parece que le da una indicación, lo cual nos hace pensar una vez más, la que lleva la batuta de la relación es Ángela, porque el que todo el tiempo responde a los gestos de ella, es él, Christian Nodal está locamente enamorado de Ángela”.

Asimismo, Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal, señaló que Christian Nodal y Ángela Aguilar están en la bella etapa de enamoramiento, “note usted como el cuerpo lo busca y como ella se ríe de todo lo que él hace, parte justamente de la etapa del enamoramiento, es que te rías de todo lo que hace tu pareja, aquí tenemos una risa que es absolutamente genuina, después de que Christian le toca el mentonsito, en ese momento se lo toca Ángela Aguilar, como tocando justamente el lugar que le acarició Christian, lo cual es un reflejo de empatía”.

Dicho todo esto, Maryfer Centeno concluyó que Ángela Aguilar y Christian Nodal no estaban peleando en el escenario, como muchas personas han pensado. “Yo creo que están pasando por un gran momento como pareja, no cabe la menor duda, se notan que están enamorados, en un pleito las expresiones van a ser de asco, de ira, los dos cuerpos se van a alejar, el mentón se va a levantar, no tenemos elementos desde el punto de vista del lenguaje corporal, para pensar que esto es un pleito”.