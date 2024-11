Nombran a Ángela Aguilar como la mujer del año en medio de polémicas

Ciudad Juárez.– En medio del odio generado en contra de la cantante Ángela Aguilar luego de las declaraciones de Cazzu, la revista Glamour la nombró como "Mujer del Año" en su edición de este 2024, lo que despertó todavía más la indignación. Además, a este nombramiento se sula su nominación a mejor disco del año bolero y mejor canción regional mexicana por su tema "Por el Contrario".

La artista, a sus 20 años, es reconocida por su contribución a la música regional mexicana, pero muchos internautas cuestionaron su selección para este distinguido honor, calificándola de “inmerecida” y “controversial”.

La premiación de Glamour, que se realizará el 13 de noviembre en Ciudad de México, celebra por tercera vez en el país a mujeres que destacan por sus aportes significativos en diferentes disciplinas. Según Farah Slim, Head of Editorial Content de Glamour México y Latinoamérica, el objetivo del evento ‘Women of the Year’ es honrar a mujeres cuyo trabajo impacta a sus comunidades y generan cambios positivos.

En esta edición, además de Ángela Aguilar, otras figuras influyentes como Dulce María, Galilea Montijo y Mabel Cadena recibirán menciones en categorías como empoderamiento femenino, cambio social y activismo.