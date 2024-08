No se puede querer a todos ahí adentro: Shanik Berman para Netnoticias

Ciudad Juárez.- Desde el inicio de la segunda temporada de la "Casa de Los Famosos", una de las participantes que ha dado más de qué hablar ha sido Shanik Berman, ya que su personalidad y forma de ser incomodó a más de uno en el reality de celebridades.

Preguntas directas y comentarios incomodos fueron parte de su participación en el show, sus errores en el juego le costaron la eliminación y se convirtió en la segunda expulsada de la casa apenas el domingo pasado.

Aunque los primeros días se perfilaba como una de las favoritas, sus alianzas con algunos personajes de la casa como Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y Potro, le restaron puntos con el público y otros habitantes.

Con su muy peculiar estilo hizo temblar a más de uno con sus entrevistas y cuestionarios, en el caso de Mario Bezares y Paola Durante fueron cuestionados por la periodista sobre el caso Paco Stanley. A Adrián le preguntó directamente por qué no puede tener hijos, con Mariana habló del pleito que tiene con Faisy, e indagó con Gala Montes de la rasposa relación que tiene con su madre.

En entrevista exclusiva con Netnoticias, la periodista de espectáculos se sinceró sobre los errores que cometió en la casa.

“Mi más grande error fue dejarme comer el cerebro, como una niña de kínder, por este Goofy (Adrián Marcelo), que me convenció que mi cuarto, el equipo Mar, me había nominado dos semanas seguidas, ¿cómo pude hacerle caso?”, dijo Shanik.

Mencionó que a pesar de sentirse mal por haber sido expulsada, ahora ve las cosas distintas y agradece el ya no estar ahí dentro.

“Salí dolida, todavía con coraje y enojo porque me sacaron. Dije cosas desde el berrinche, cosas que no tenía que decir. ¿qué es eso de te odio Mayito?. Ya hablé con Brenda (Bezares) y ella entendió lo que pasó. Le ofrecí una disculpa y habrá momento para hablar con mi Mario que tanto quiero”, comentó.

A días de abandonar la casa, la también conductora asegura que entró queriéndolos a todos, pero que ahora sabe que no se puede querer a todos.

“Ya entendí que no se puede querer a todos ahí adentro. A Arath lo amo es mi compañero de muchos años, aunque me arremede. Karime es una niña que amo porque no sabes lo maravillosa que es. Con Gala y Brigitte también las quiero, a todos en verdad. A mi Mario Bezares, que ya platicaré con el, al único que no debo querer es a Adrián”, mencionó la periodista de espectáculos.