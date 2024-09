'No se metan'; Nodal explota contra haters por asegurar que abandonó a su hija

Ciudad Juárez.– Christian Nodal después de estar mucho tiempo lejos de las redes sociales para abordar las polémicas que han surgido por temas de tipo personal, el artista sonorense decidió romper el silencio a hablar sobre la situación de su hija Inti. Y es que el famoso explotó contra todos los seguidores, medios o influencers que aseguran que él abandonó a su hija o que es un padre ausente.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Christian Nodal expresó su profunda molestia ante las críticas que ha recibido por no felicitar públicamente a su hija, Inti, en su cumpleaños número uno, situación que lo llevó a exigir a todos que no se metieran con su hija y con las decisiones de su vida.

"Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, que por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, que qué mal el otro", inició el mensaje del cantante de regional mexicano.

"Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo, como usan una imagen con mi hija para decir ‘ah no, que este cabrón no quiere pagar manutención, ah no que una jueza negocio que no se qué (...) hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos", continuó el esposo de la hija de Pepe Aguilar.