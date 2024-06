'No las lastimes'; esto fue lo que Pepe pidió a los futuros novios de sus hijas

Con el escándalo de Ángela Aguilar y Christian Nodal en boca de todos los medios y en todas las redes sociales por el anuncio de su noviazgo, han comenzado a surgir varios videos de los momentos más polémicos relacionados no solo con estos dos cantantes, sino también con toda su familia.

Una de las opiniones más esperadas por supuesto que es la de Pepe Aguilar, papá de Ángela, pero el famoso hasta el momento ha guardado silencio e incluso ha reaparecido en sus redes sociales sin hacer mención de la nueva relación de su hija, lo que para muchos indica una posible ruptura entre el cantante y Ángela Aguilar.

Lo que sí, es que ha resurgido un video a través de Tik Tok donde Pedro Prieto entrevista a la cabeza de la dinastía Aguilar, sobre el mensaje que le daría a algún novio de alguna de sus dos hijas, Ángela y Aneliz.

"Señores, yo no sé qué les digan mis hijas y es su problema, pero cero violencia, cero abuso, porque entonces te metes con toda su familia aunque no se quieran defender..Y no estoy amenazando, pero nada más lo digo".

Después continúa mencionando que es más que un cantante y que puede defenserse.

"Sí les digo esto, y ustedes saben quién soy, saben qué represento, no nada más soy un cantante de ranchero, ustedes me conocen...no quiere decir que sea mafioso pero sí me puedo defender y bien. Entonces saben quién soy, no la riegues, no lastimes... Nada más se lo dije a una sola persona y se fue y ya no volvió".