No alimentará el hate; Mariana Echeverría huye de CDMX tras salir de 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– Mariana Echeverría busca desconectarse de forma definitiva, al menos por un momento, del reality "La Casa de los Famosos México" tras su salida, esto debido a las olas de hate que ha tenido que enfrentar en las redes sociales.

La conductora confesó que para ella el juego ya había terminado, además de que saldría de la capital del país para alejarse de todo ese odio que se ha estado generando en su contra.

La conductora de televisión dio a conocer que luego de su participación decidió alejarse y quue probablemente la próxima semana deje por un tiempo la Ciudad de México y de vaya a León, Guanajuato pues quiere deslindarse del juego.

"Me dijeron que este programa se alimentaba de hate, ya lo vi y no lo voy a seguir alimentando. La próxima semana me voy a León y aquí terminó el juego para mí”.

Mariana Echeverría ya tenía algún tiempo viviendo en la ciudad de León, Guanajuato, debido a que su esposo, el portero Óscar Jiménez fue contratado por el equipo de aquel estado.

Incluso, antes de ingresar a La Casa de los Famosos, Mariana Echeverría compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la mudanza para estar junto a su esposo y su hijo.