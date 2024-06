Ninel Conde habla de su participación en 'La Casa de los Famosos'

Hoy se dio a conocer al cuarto participante de "La Casa de los Famosos", Agustín Fernández, lo que despertó un gran interés por una de las tantas listas de los supuestos famosos que entrarán al reality, y es que hasta ahora los 4 que han se han revelado han estado en una de esas listas.

Una de las que también aparece es Ninel Conde, quien decidió poner fin a las especulaciones y confirmar que no formará parte del popular programa de Televisa. A través de sus redes sociales, la artista compartió los motivos detrás de su decisión.

Desde hace semanas, el nombre de Ninel Conde había resonado con fuerza entre los posibles participantes de este exitoso reality show, sin embargo, la propia cantante decidió romper el silencio para aclarar la situación.

"Ok bombones... yo no estoy confirmada para esta temporada... si estuvieron en negociaciones mi management y televisa pero no se acordaron ciertos términos", expresó Conde en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde citó una imagen de una lista filtrada de los supuestos nuevos habitantes de la casa.

"No estaré en esta temporada hasta el momento. Los amo y gracias por su interés", añadió la cantante, dejando abierta la posibilidad de futuras colaboraciones con el programa.