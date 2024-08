'Ni hijos puede tener'; Se lanza mamá de Gala Montes contra Adrián Marcelo

Ciudad de México.- Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, se lanzó contra el comediante Adrián Marcelo luego de hablar de ella en "La Casa de los Famosos México".

El conductor de televisión mencionó que Crista la llevaba a antros cuando era solo una niña, un fragmento del reality que se ha vuelto viral en redes sociales.

La mujer cuestionó la autoridad de Adrián Marcelo para juzgar su papel como progénitora, destacando que él no es padre.

"Me viene a juzgar un tipejo que ni siquiera tiene la capacidad de tener hijos. Miren la calidad de persona. Juzga cuando ni sabe lo que es tener un hijo", expresóCrista.

Crista Montes también recordó el doloroso pasado de Adrián, señalando que fue abusado por la niñera que lo cuidaba a él y a sus hermanos.

"Tu mamá no te supo cuidar, por eso sufriste ese abuso de la sirvien... Tú juegas demasiado bajo y te burlas de eso, pues yo también me burlo de lo que te pasó a ti, imb... A mí no me das miedo. Tengo 55 años y me he metido con gente más corriente que tú. A mí no me vas a apantallar, semejante psicópata de mier…. Hoy hiciste que me levantara de malas", agregó.