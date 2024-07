Nacho Cano habla sobre su detención por contratación ilegal de migrantes

El cantante Nacho Cano, exintegrante de Mecano, estuvo en el ojo de la justicia luego de que fue detenido esta mañana por la Policía Nacional española, ya que fue señalado por contratar a personas extranjeras de forma irregular.

De acuerdo con el reporte de la Cadena Ser, el productor contrató a migrantes para participar en el musical “Malinche”, que se presenta en el Recinto Feria de Madrid (Ifema) y que inició una gira por el país.

Tras el hecho, el cantante, una vez que fue liberado, aclaró la situación que generó muchas especulaciones en los medios. El famoso aseveró que se presentó ante una comisaría, por lo que no se trató de una "detención" como tal, explicó en conferencia de prensa.

"Empezamos por ese programa de Bécalos, nosotros tenemos una escuela y tenemos un convenio con la escuela JANA para que todo el paraguas legal que organiza todo eso se vaya realizando adecuadamente... Viven en un sitio, en su hostel cerca de Callao que estrenan ellos, tienen sus profesores, tienen su programa, se van incorporando, y se van incorporando a sus prácticas en el escenario, porque para eso están entrenando", comentó el famoso.

Sobre los señalamientos en su contra, Cano comentó: “En ningún momento de los 177 trabajadores que hay en Malinche, 509 mil euros al mes de nóminas… se echa a nadie o se empieza a prescindir de nadie porque ellos vienen a sumar, seguimos con nuestro programa”.

“Hace dos semanas, aparecen 12 personas de la policía con una inspectora de trabajo, en la escuela donde se imparten las clases, (…) había gente menor, que eran mayoritariamente mujeres, es decir, no hacen falta 12 policías para controlar a esta gente, a veces pienso que los mexicanos tienen razón en cómo piensan de nosotros, no hacen falta 12 policías a menos que tú quieras achantar, coaccionar, les dicen que tienen que interrogarlos, se los llevan con las sirenas puestas en los coches de la policía a la comisaría y los tienen desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana (…) y a mí no me dicen nada”, añadió.

Una semana después, la situación del músico cambió. “Me avisan de la comisaría que tengo que ir a declarar, nadie me dice que me van a detener, se pusieron 17 denuncias por parte de ellos, del trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la policía (…) y cuando pienso que me van a hacer una simple testificación, me detienen, pero me detiene 10 minutos, para hacerme las fotos, ponerme las huellas, y saliendo, el país y la SEP curiosamente dan la noticia de que he sido detenido”, manifestó.