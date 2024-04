Muere Mandisa, cantante ganadora de un Grammy y exalumna de 'American Idol'

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nashville.- Mandisa, una cantante cristiana contemporánea que apareció en “American Idol” y ganó un Grammy por su álbum de 2013 'Overcomer', falleció. Ella tenía 47 años.

Un representante de la cantante dijo a The Associated Press que la cantante fue encontrada muerta en su casa en Nashville, Tennessee, el jueves. El representante dijo que aún no se conoce la causa de la muerte de Mandisa.

Mandisa, cuyo nombre completo era Mandisa Lynn Hundley, nació cerca de Sacramento, California, y creció cantando en la iglesia. Saltó al estrellato tras terminar noveno en “American Idol” en 2006.

Al salir, el presentador Ryan Seacrest le dijo a la cantante que ella era “un gran espíritu en el programa”.

Mandisa siguió adelante y lanzó su álbum debut en 2007 llamado “True Beauty”, que recibió una nominación al Grammy ese año como mejor álbum de pop y gospel contemporáneo.

Luego lanzó cinco álbumes más, incluido un álbum navideño.

En 2014, ganó un Grammy al mejor álbum de música cristiana contemporánea por “Overcomer”, su quinto álbum.

Mandisa habló abiertamente sobre su lucha contra la depresión y publicó una memoria titulada “Fuera de la oscuridad: mi viaje a través de las sombras para encontrar el gozo de Dios” en 2022 que detalla sus experiencias con depresión severa, desafíos relacionados con el peso, la pandemia de coronavirus y su fe. .

El viernes, la cadena de radio cristiana K-Love rindió homenaje a la cantante en las redes sociales, diciendo: “Mandisa luchó y era lo suficientemente vulnerable como para compartir eso con nosotros, lo que nos ayudó a hablar sobre nuestras propias luchas”.