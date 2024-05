Reaparece conductora Paola Rojas tras enfermedad por estreptococo

La conductora Paola Rojas volvió a aparecer en sus redes sociales, donde publicó un video y habló de su estado de salud luego de que ahce algunos días reveló que sufrió de una infección por la bacteria estreptococo, que suele causar infecciones en la garganta.

Conectada a lo que parecía ser oxígeno, Paola Rojas pidió a su público que no se espantaran al verla así e informó que se está sometiendo a un tratamiento a base de hidrogeno. Esto con el propósito d acelerar el tiempo de recuperación.

"No se vayan a asustar, Yo sé que esto se puede ver un poquito aparatoso. No estoy enferma, ni grave. Ya me curé y esto es un tratamiento de hidrogeno molecular con el que me recuperaré más rápidamente", dijo.

"Estuve varios días fuera de circulación porque me contagié de una bacteria muy molesta. Ya terminé mi tratamiento, ya me curé, pero me quedé muy débil. No he podido entrenar", continuó.

Paola aseguró que personas cercanas a ella fueron las que le recomendaron este tratamiento, mismo que la dejará lista para emprender una nueva etapa dentro de su exitosa carrera. Rojas adelantó con mucha emoción que debutará en el teatro.