Acusan a Laura Zapata de salir con hombre casado y responde furiosa

Laura Zapata respondió y no se quiso quedar callada ante los señalamientos de que salía con un hombre casado, supuestamente con el bailarín y coreógrafo Javier “Poty” Castillo, quien está casado desde hace más de dos décadas con Isabel Navarro.

Debido a la química que lograron durante la entrevista que Poty realizó con la actriz, los rumores de un posible romance no se hicieron esperar.

Ambos expresaron su agrado por conocerse mutuamente, pero Zapata afirmó que su relación se limita a esa interacción y enfatizó que está en un momento crucial de su vida en el que no presta atención a las críticas.

“No mi amor, las cosas se toman de quien vienen, yo soy muy feliz en mi vida (…) acuérdate que siempre digo que los perros, o las perras, ladran y no me voy a detener a voltear a ver qué quiere decir un perro o una perra, no hablo ese idioma y, como un colibrí, me elevo”.