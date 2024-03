Muere Chance Perdomo en un accidente de moto

Foto: Associated Press

El actor Chance Perdomo, que saltó a la fama como estrella de “El mundo oculto de Sabrina” y “Generación V”, falleció a los 27 años tras un accidente de motocicleta.

"En nombre de la familia y sus representantes, compartimos con gran pesar la noticia del prematuro fallecimiento de Chance Perdomo como resultado de un accidente de motocicleta", dijo un publicista en un comunicado emitido el sábado por la noche.

El comunicado dijo que nadie más estuvo involucrado en el accidente. No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre el accidente, ni siquiera cuándo y dónde tuvo lugar.

Perdomo interpretó recientemente a Andre Anderson en la primera temporada de “Gen V”, el spin-off centrado en la universidad de la exitosa serie de Amazon Prime “The Boys”, ambientada en un universo donde los superhéroes son celebridades y se comportan tan mal como los más notorios. . El personaje de Perdomo era un estudiante de la Universidad Godolkin, fundada por la siniestramente omnipresente corporación Vought International, donde se entrenan los “supes”; su poder implicaba la manipulación del metal.

Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television, los creadores de “Gen V”, dijeron que la familia del programa estaba “devastada por el repentino fallecimiento”.

“No podemos entender esto del todo. Para aquellos de nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un intérprete increíblemente talentoso y, más que nada, una persona muy amable y encantadora”, dijeron los productores de “Gen V”, dijo en un comunicado. "Incluso escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido".

No quedó claro de inmediato en las declaraciones cómo la muerte de Perdomo afectaría la producción del programa, que también contó con Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger y Shelley Conn entre su extenso elenco.

Uno de los papeles más famosos de Perdomo fue el de Ambrose Spellman, personaje principal de "El mundo oculto de Sabrina". El programa de cuatro temporadas estuvo muy lejos de “Sabrina, la bruja adolescente” , protagonizada por Melissa Joan Hart . Creado por Roberto Aguirre-Sacasa, el programa de Netflix sitúa a sus personajes de Archie Comics a una ciudad de la ubicación principal de “Riverdale” de Aguirre-Sacasa, y empleó un tono más espeluznante y lascivo que su predecesor, aunque algunos de los personajes de “Sabrina” originales Los actores vinieron a llamar.

El personaje de Perdomo era primo de Sabrina Spellman y un poderoso brujo pansexual que se especializaba en nigromancia y que inicialmente se encuentra bajo arresto domiciliario. A menudo sirvió como una especie de voz de la razón en el programa, que concluyó en 2020. Protagonizó junto a Kiernan Shipka, Miranda Otto, Tati Gabrielle, Ross Lynch y, nuevamente, Sinclair.

Perdomo, que era negro y latino, nació en Los Ángeles y creció en Inglaterra.

“Siempre me metía en peleas hasta que puse mi energía en actuar. Luego mis notas mejoraron y me convertí en presidente del sindicato de estudiantes. Antes de eso, era similar a Ambrose estando tan reprimido. No sabe qué hacer con su energía porque está atrapado”, les dijo Perdomo a nosotros en 2018.

“Al mismo tiempo, es muy abierto y cariñoso. Me identifico con eso ahora más que nunca, porque estar lejos de la familia durante tanto tiempo realmente pone las cosas en perspectiva. No importa la ocasión, si recibo esa llamada FaceTime o telefónica de mamá o mis hermanos, la contestaré de inmediato. Para Ambrose la familia es lo primero, y yo soy de la misma manera”, continuó.

Perdomo también actuó en varias de las películas de “After” y está acreditado en la próxima “Bad Man” junto a Seann William Scott y Rob Riggle.

"Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron sentidos por todos los que lo conocieron, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba más", dijo el comunicado del publicista de Perdomo.