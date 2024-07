'Mi villano favorito 4' encabeza la taquilla en EU este fin de semana

La película animada “Despicable Me 4” fue la más taquillera este fin de semana en Estados Unidos al recaudar 75 millones de dólares, según estimados de la industria difundidos el domingo.

La película de Illumination Animation lleva un total acumulado 122.6 millones desde que se estrenó el miércoles.

Si bien en términos generales las ventas de boletas estuvieron más de 40 por ciento por debajo de los niveles vistos previo a la pandemia, ahora que empieza el verano los cines están exhibiendo una serie de películas populares.

Luego de “Bad Boys: Ride or Die” de Sony superó expectativas, “Inside Out 2” de Pixar rápidamente alcanzó los mil millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial, convirtiéndose en la primera película desde “Barbie” en llegar a esa marca. El fin de semana pasado, la precuela de Paramount “A Quiet Place: Day One” tyambién superó expectativas.

Con “Deadpool & Wolverine” en camino a 160 millones de dólares en pocos días, el verano de Hollywood luce alentador.

Las películas de “Despicable Me” han sido muy exitosas.

Desde el debut de la original en el 2010, cada versión — incluyendo dos secuelas y dos versiones desprendidas — al parecer han tenido garantizada una taquilla de alrededor de mil millones de dólares. Las cuatro películas previas ganaron todas entre 939 millones (Minions: Rise of Gru” del 2022) y mil 260 millones de dólares (“Minions” del 2015) a nivel global.

Entretanto, “Inside Out 2”, de Pixar, añadió otros 30 millones de dólares a nivel doméstico y 78.3 millones en el exterior.

“Inside Out 2”, con mil 220 millones de dólares en ventas de entradas hasta ahora, es fácilmente el éxito del año y va ascendiendo en la lista de mejores películas animadas. Actualmente está en el quinto lugar mundial de películas animadas.

El exitoso estreno de la semana pasada “A Quiet Place: Day One”, pasó a tercer lugar con 21 millones de dólares con otros 21.1 millones en el exterior. Es un pronunciado descenso de 60 por ciento, aunque la precuela de Paramount ha acumulado 178.2 millones a nivel mundial en dos semanas.

El otro estreno notable del fin de semana fue “MaXXXine” de Ti West, la tercera película de una serie de terror de A24, con la actuación de Mia Goth. Recaudó 6,7 millones de dólares en 2 mil 450 cines.

No le fue tan bien a la película cristiana “Sound of Hope: The Story of Possum Trot”, que debutó con 3.2 millones de dólares.

“Horizon: An American Saga”, de Kevin Costner, ganó 5.5 millones de dólares en su segundo fin de semana en los cines. El filme, que tuvo un costo de producción de más de 100 millones, acumuló 22.2 millones en dos semanas.

Las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según estimados de Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Despicable Me 4” - $75 millones.

2. “Inside Out 2” - $30 millones.

3. “A Quiet Place Day One” - $21 millones.

4. “MaXXXine” - $6.7 millones.

5. “Bad Boys: Ride or Die” - $6.5 millones.

6. “Horizon: An American Saga, Chapter 1” - $5.5 millones.

7. “Sound of Hope: The Story of Possum Trot” - $3.2 millones.

8. “Kaiki 2898” - $1.8 millones.

9. “The Bikeriders” - $1.3 millones.

10. “Kinds of Kindness” - $860 mil.