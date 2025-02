'Me van a desaparecer'; Imelda Tuñón denuncia amenazas de muerte

Ciudad Juárez.– La exnuera de Maribel Guardia, Imelda Tuñón, acudió al programa matutino de Azteca "Venga la Alegría" para hablar de su caso con la actriz tica, luego de que esta la denunció ante la fiscalía por omisión de cuidados de su hijo José Julián.

En la entrevista la joven aprovechó para denunciar que temía por su vida luego de que ha estado recibiendo amenazas a través de sus redes sociales. El acoso ha llegado a tal grado que, dijo, ha comenzado a mermar su estabilidad emocional.

"Ya me han dicho que me van a desaparecer, que me van a matar, o sea, muchas amenazas que ya caen en situaciones muy intensas. Obviamente, como estoy con los nervios así, sí me pegan. Ayer en la noche batalle para dormir por eso, porque me estaban mandado muchos mensajes en donde decían que me van a desaparecer".

Incluso, ha presentado problemas para realizar algunas de sus actividades cotidianas: “La mente no se calla, es como que nada más estás piense y piense en lo mismo. Trato de respirar, pero pues no, porque tú mismo te acorralas. Es muy difícil controlarte en un momento así”.

Imelda Tuñón no profundizó en detalles, pero rompió en llanto cuando fue cuestionada sobre cómo se encuentra su hijo: “Me imagino que me ha de extrañar muchísimo”.

Respecto a las declaraciones que presuntas personas cercanas a ella o Julián Figueroa han hecho sobre su supuesto consumo de sustancias nocivas para la salud o presuntas violencia, dijo: “Si me voy por esa parte y empiezo a darle foco a cosas que son irrelevantes en materia legal y en la batalla por mi hijo, me puedo ir entre los cables. Ahorita estoy enfocada en que mi hijo vuelva conmigo.”

Finalmente, lamentó que revivieran los rumores sobre la causa de muerte de Julián Figueroa y pidió respeto a su memoria: "Se está poniendo en duda lo que dijimos en su momento como familia".