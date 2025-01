'Me han acosado hasta el agotamiento'; Karla Sofía envía contundente mensaje

Ciudad Juárez.– La actriz española Karla Sofía Gascón compartió un último mensaje antes de cerrar su cuenta en X por las polémicas palabras que publicó en varios post antiguos desde 2020 y 2021, en donde, entre otras cosas, compartió algunos mensajes considerados de "odio" en contra de la comunidad musulmana.

Fue a través de una carta enviada al medio estadunidense The Hollywood Reporter en donde la famosa expresó las razones por las que cerró sus redes sociales, además, aprovechó para enviar una disculpa a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por sus palabras y posturas que, aseguró, fueron erradas y han cambiado con el tiempo.

En su larga carta Gascón aseguró que la decisión de cerrar su cuenta llegó luego de que su familia, en especial su hija, le pidió retirarse de la red por seguridad ante la ola de amenazas de muerte y mensajes de odio que le han dejado.

"Lo siento, pero ya no puedo permitir que esta campaña de odio y desinformación afecte ni a mi familia ni a mí, por lo que, a petición de ellos, cerraré mi cuenta en X. Me han amenazado de muerte, me han insultado, maltratado y acosado hasta el agotamiento. Tengo una hija maravillosa a quien proteger, a quien amo con locura y que me apoya en todo. Hace tiempo que había tomado la decisión de cerrar una red social, que ha dado un giro terrible, en la que yo también he caído a veces, y por lo que pido disculpas", expresó la actriz, quien incluso ha estado en polémicas en Estados Unidos por sus palabras en contra de grupos minoritarios y su inclusión en eventos importantes como los Oscar, premios a los que, por cierto, está nominada como Mejor Actriz.

"Como parte de esta sociedad, he manifestado mi desacuerdo o acuerdo con todos los temas relacionados que me han tocado y de los cuales he tenido una opinión, muchas veces errónea, que ha ido cambiando a lo largo de mi propia experiencia. Siempre he utilizado mis redes sociales como un diario, reflexiones o apuntes, para luego crear historias o personajes, no como algo que sería escrutado hasta el último de sus 140 caracteres, ya que a veces ni yo misma soy consciente de haber escrito algo negativo", agregó.

Además, Karla inisitió en que hay algo más "oscuro" detrás de, lo que llamó, "una campaña" de desprestigio en su contra. Pero por el momento aseguró que más tarde tendrá la oportunidad para dar más explicaciones.

"Está claro que hay algo muy oscuro detrás de esto. Pero os digo algo: 'Cuanto más intentéis hundirme, más fuerte me haréis. Mayor será la victoria'.Por favor perdóname una vez más si alguna de mis palabras te hirió".