'Me había metido para limpiar mi imagen'; filtran pelea entre AM y La Jefa

Ciudad Juárez.– Ya van dos días desde la salida de Adrián Marcelo de "La Casa de los Famosos México" y el youtuber ha dado de qué hablar después de las polémicas que causó dentro del reality y todos los escándalos que ha rodeado este caso, desde las acusaciones de misoginia, hasta la salida de grandes patrocinadores del programa.

Ahora a través de las redes sociales se ha mostrado el momento justo en que Adrián pidió su salida del programa y se hizo una pelea entre él y La Jefa.

El video tiene lugar horas antes de la salida de Adrián Marcelo, cuando ambos estaban en la gala de los miércoles. El enfrentamiento comenzó porque Gala y Adrián estaban hablando de la violencia dentro del reality show, por lo que La Jefa pidió que pararan.

“Estamos en medio de la gala, les pido por favor que paren esta plática”, declaró La Jefa, quien pidió un alto a la conversación al estar en vivo en Las Estrellas y en Vix Premium. Como era de esperarse, Adrián Marcelo no se quedó callado, por lo que se puso rebelde y expresó sus deseos por dejar el juego.

"Yo no voy a jugar ningún juego, Jefa, exijo en este momento ver a.…. Yo hasta aquí llegué jefa, y si no quieres tomar esto en cuenta discúlpame con todo respeto, ya no es un tema que me interese, pero dile a mi representante o lo que sea...", declaró.

Todos los habitantes se quedaron callados mientras Adrián Marcelo y La Jefa continuaron enfrentándose en la sala de La Casa de los Famosos México. Adrián Marcelo expresó que iba a quedarse callado en la gala siguiendo las ordenes, pero adelantó sus deseos por salir del programa.

“Sí, solo estoy aclarando que yo no voy a jugar...”, declaró el youtuber regiomontano, mientras que La Jefa fue firme en su respuesta: “Muy bien, cuando terminemos la gala aclaramos todo”. Se vivieron momentos de tensión en la gala, por lo que no se llevó a cabo la noche de cine ni la batalla por la moneda de plata.