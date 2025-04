Me apego a nuevas normas que Gobierno solicita: Luis R. sobre no cantar corridos

Ciudad de México.- Luego de que fans causaron destrozos durante un concierto de Luis R. Conriquez debido a que no cantó corridos, el cantante emitió esta tarde un comunicado.

El intérprete de "Si No Quieres No" lamentó los hechos ocurridos la noche del 11 de abril en el Palenque de la Feria de Texcoco.

Ante los críticas por no cantar corridos, Luis R. Conriquez dijo que se apega a "las nuevas normas que el Gobierno solicita respecto a la interpretación".

"Sé de antemano, que esto es una situación compleja, porque si algo me ha caracterizado es el estilo musical con el que interpreto historias que el pueblo relata, con las que me he ganado el cariño del público", expresó.

"Espero profundamente que esta situación pueda ser comprendida, pues yo seguiré trabajando en mi más grande pasión, la música; aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público", agregó el cantante mexicano.

Luis R. Conriquez agradeció a las personas que han apoyado su carrera.