El cineasta y periodista musical Cameron Crowe publicará sus memorias este año

Nueva York.- Cameron Crowe estaba planeando compilar algunas de sus viejas entrevistas musicales para un libro cuando se dio cuenta de que tenía una historia más íntima que contar.

Avid Reader Press anunció el jueves que el cineasta ganador del Oscar y ex periodista de Rolling Stone publicará un libro de memorias el 28 de octubre. Se llama "The Uncool".

“Pasé la última década, más o menos, reentrevistando a esos primeros personajes como ( David) Bowie y Fleetwood Mac, Joni Mitchell y Led Zeppelin ”, declaró Crowe a The Associated Press en un correo electrónico reciente. “Recordar sus juventudes me hizo sentir lo mismo. El libro se dividió en dos partes: la primera es una autobiografía personal. La segunda se publicará el año que viene, con mucho material nuevo de entrevistas”.

Crowe, de 67 años, es conocido por películas como "Jerry Maguire", "Singles" y "Casi famosos", una versión ficticia de sus años como colaborador adolescente de la revista Rolling Stone en la década de 1970, que le valió un Premio de la Academia al mejor guion original. Crowe también es autor de "Conversaciones con Wilder", un libro de entrevistas con el director Billy Wilder.

Según Avid Reader, un sello de Simon & Schuster, las memorias de Crowe ofrecerán "un boleto de primera fila a la década de 1970".

“Pasa su adolescencia esquivando a los porteros y rechazando la cocaína de los roadies y las estrellas del rock”, dice en parte la declaración de la editorial. “Convence a su profesor de periodismo del San Diego City College para que le dé crédito académico por su viaje en carretera cubriendo la gira de Led Zeppelin de 1975, lo que lo lleva a él —y a la banda— a la portada de la revista Rolling Stone. Se integra con David Bowie, reticente a la publicidad, durante dieciocho meses mientras el genio aislado se transforma: "¡Lo suficientemente joven para ser honesto!", declara Bowie sobre Crowe”.