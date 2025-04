'Ya se pasó de la raya'; imitadora de Shakira anuncia gira mundial de conciertos

Ciudad Juárez.– Rebeca Maiellano, mejor conocida como Shakibecca, imitadora de la cantante colombiana Shakira, recibió cientos de críticas en las redes sociales luego de que a través de sus redes sociales anunció también una serie de conciertos internacionales, lo que llevó a muchos a considerar que sus acciones ya están fuera de lugar al lucrar con la imagen de la famosa.

Shakibecca es una admiradora e imitadora de Shakira que incluso ha tenido fotos con ella, pues guarda un gran parecido físico con la cantante, pero ahora está siendo acusada de tener una supuesta obsesión y haber incomodado a la artista.

A estas acusaciones ahora se ha sumado su reciente anuncio de llevar a cabo una serie de conciertos en varios países, como México, Venezuela, El Salvador y Guatemala. "El Show Shakibecca “Experiencia LMYNL World Tour” ya está disponible para ti… ", dice en anuncio de los eventos.

Hasta el momento, Shakira no ha hecho ninguna declaración sobre el tema, pero las críticas hacia la imitadora continúan creciendo.

"Una cosa es admirar a alguien y otra muy distinta es perderse por completo en imitarlo. Esto ya no parece inspiración, sino una alarmante falta de identidad. Copiar cada gesto, cada palabra, cada paso… no es homenaje, es una renuncia a ser uno mismo", "orque shakira no hace algo en contra de esta señora ? No entiendo ya deberia ponerle un stop que se ubique ....", mencionaron algunos internautas.