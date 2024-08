'Mañas que no se quitan'; acusan a Gomita de robarse prenda de perlas de Gala

Ciudad Juárez.– Gomita está enfrascada en un nuevo escándalo en "La Casa de los Famosos México" después de que varios internautas la han acusado de robar una blusa de perlas que había usado Gala Montes. Y es que la prensa de vestir apareció más tarde en el lugar de Gomita, a lo que la exconductora de "Sabadazo" se defendió diciendo que Ricardo Peralta se la había prestado.

De acuerdo con algunos videos recopilados en redes sociales, el collar que presumió Gomita es uno similar al que Gala Montes intentó meter al programa; sin embargo, la actriz explicó que la producción del programa no se lo dejó ingresar a la casa por lo que se sorprendió al ver la blusa collar en el vestidor de Gomita.

Varios usuarios en redes sociales han compartido un video donde se puede ver a Araceli Ordaz mostrando ante las cámaras la blusa collar de perlas y explica que se lo prestó Ricardo Peralta.

Sin embargo, en otro video se puede ver a Gala Montes en los vestidores de la casa y alcanza a ver en el armario de Gomita la blusa collar que se parece mucho a uno que ella intentó ingresar a la casa pero, de acuerdo con declaraciones de la actriz, la producción de La Casa de los Famosos, no se lo permitió ingresar.

"Te juro que este es mio, que yo lo he puesto", dice Gala Montes cuando toma en sus manos el collar y asegura "Se me perdió un collarcito, que yo lo he intentado meter y me lo han quitado".

Tras hacerse viral el clip, el escándalo se ha centrado en Gomita, pues algunos usuarios aseguran que la blusa collar que dice Araceli le prestó Ricardo Peralta, no es otro sino el que intentó ingresar a la casa Gala Montes.