'Malagradecida'; mamá de Gala Montes responde a acusaciones de robo

Ciudad Juárez.– Crista Montes, madre de Gala Montes, no pudo quedarse en silencio luego de que en una entrevista con Yordi Rosado, su hija aseguró que mientras participaba en "La Casa de los Famosos México", la señora aprovechó para llevarse una fuerte cantidad de dinero, además de que en varios ocasiones había sido extorsionada.

Poco después de haberse transmitido la entrevista, la mamá de Gala, Crista Montes, realizó una transmisión en vivo en TikTok en donde respondió a las declaraciones que hizo Gala Montes en la entrevista con Yordi Rosado.

La madre de la actriz calificó a Gala de “malagradecida”, además recordó el momento en el que lanzó regalos desde un helicóptero para el cumpleaños de Gala, cuando la famosa estaba en el reality show.

“No sé qué acciones tomar, no sé qué voy a hacer. Nada más quiero decirles que de esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale. Me hace quedar mal y no se vale porque ya lo había pensado yo también, ahora que entró a la ‘La Casa de los Famosos’ y dijo que estaba educada por satán, que poca abuela tiene de decir eso, y lo voy a decir porque yo no sé qué va a hacer con su psicóloga (…), que malagradecida e ingrata hija eres, decir que hice un show, ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo”, dijo Crista Montes.

Hasta el momento parece imposible una reconciliación entre madre e hija, la actriz ha sido contundente en afirmar que ya no permitirá que su madre interfiera en su vida y su carrera, y por otro, Crista Montes siente que sus acciones están siendo malinterpretadas y usadas en su contra.