Lupillo Rivera pide a Trump dar una oportunidad a migrantes irregulares

Ciudad de México.– En medio de la ola de deportaciones que se ha desplegado a lo largo y ancho de Estados Unidos, el cantante Lupillo Rivera envió una carta al presidente Donald Trump para pedir que se les dé una oportunidad a todos los migrantes que están en el vecino país de manera irregular.

"Señor presidente, estoy parado ante usted no como un artista, no como un activista, pero sí como un americano que cree en los valores que hacen de esta nación un lugar de trabajo duro, oportunidad e ilusión de tener una vida mejor. Vine a hablar en voz de millones de migrantes que contibuyen en este país todos los días, que se despiertan antes de que el sol salga y trabajan muchas horas para construir un futuro, no solamente para ellos, también para América. Estos hombres y mujeres son la columna vertebral de nuestras industrias, agricultura, construcción, salud, tecnología y mucho más", explicó el famoso en la carta enviada al mandatario.