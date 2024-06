‘Luego me Cazzu’; ¿Ángela Aguilar se burló de la ex de Nodal?

La polémica no para en torno a la relación entre los cantantes mexicanos Ángela Aguilar y Christian Nodal. Ahora, los seguidores de los artistas han especulado sobre una burla que hizo la joven a la ex de su pareja, la rapera Cazzu.

En una entrevista para la revista Quién, Ángela Aguilar desmintió que estuviera embarazada y que tuviera planes de casarse con Nodal, pero la forma en que lo hizo encendió de nuevo la polémica en la que están sumergidos.

“No me cases reina todavía, por favor… luego me caso”, dijo la joven cantante y después guiño el ojo. Sin embargo, los usuarios de TikTok expresaron que la mexicana en realidad quiso decir “luego me Cazzu”, para burlarse de la exnovia de su galán.

“Pongan la reproducción en cámara lenta y sí dice "cazzu" mugrosa infeliiiiiiiiiz”, “lo dijo y se burlaaaa”, “qué cinismo”, fueron algunos de los comentarios en el video.