Lucero defiende a su hija tras burlas sobre su físico

La cantante Lucero rompió el silencio y salió en defensa de su hija, Lucero Mijares, quien en días pasados fue blanco de burlas y críticas por los conductores y esposos Eduardo Videgaray y Sofía Rivera, quienes durante su programa de televisión se mofaron del físico de la joven cantante al dar a entender que parecía hombre.

Lucero utilizó su cuenta de Twitter, ahora X, para compartir un video en el que su hija habla de los comentarios en su contra, agregando la cantante y en referencia a Videgaray y Rivera aunque sin mencionarlos, que son unos “mediocres”.

“Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, se lee en el mensaje de Lucero.