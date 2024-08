'Las va a pagar el hijo de...'; Arath entre lágrimas amenaza a Adrián Marcelo

Ciudad Juárez.– Las rencillas que hay entre Aratah de la Torre y Adrián Marcelo lejos de comenzar a ser más llevaderas han llegado a un punto de quiebre luego de las palabras del youtuber regio en contra del conductor de "Hoy" durante el posicionamiento de anoche en la Gala de Eliminación en "La Casa de los Famosos México".

Después de la gala y estando solo, Arath, entre lágrimas, no soportó más las palabras de Adrián y en plena trasmisión amenazó el influencer.

"Que bajo hijo de $&%=%?, que bajo, hijo de $&%=%?, está más seguro aquí adentro que allá afuera, el hijo de $&%=%? va a pagar todas las que está haciendo", comentó el famoso.

Y es que, durante el posicionamiento, Adrián aseguró que Arath no necesitaba ganar "La Casa de Los Famosos México" pues tenía un estilo de vida opulento y que de ganar el reality, solo era para pagar un crédito fiscal. Destacó sus viajes a Europa y su vida llena de lujos, además de su carrera de más de 30 años muy bien consolidada, pero que no empataba con la vida de la mayoría de los mexicanos.

Aunque Arath tuvo bien a responderle: “Es muy fácil decir que los artistas no tenemos problemas, no tengo por qué darte explicaciones de mis necesidades”, eso no impidió que las palabras cargaran de coraje al conductor, quien prometió que pagaría todo lo que ha hecho.

Al salir del baño, Arath recibió las palabras de aliento de su compañero Mario Bezares, quien aseguró que apenas viene lo bueno.