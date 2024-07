Lalo España revela por qué no presenta a su novio 24 años menor que él

Lalo España, el reconocido actor de 52 años recordado más recientemente por su papel en la serie 'Vecinos', se sinceró sobre su vida personal durante una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón. Ahí el actor contó todo sobre su proceso de enamoramiento después de 12 años de soltería, luego del fallecimiento de su pareja debido a una neumonía, y dio a conocer que se trata de un joven de 28 años.

Si bien la diferencia de edad no representa un obstáculo para su relación, el actor aseguró que ha decidido mantener su nuevo romance alejado de las redes sociales.

"A mi pareja siempre le han gustado personas mucho mayores que él. Cuando él tenía 18 años anduvo con alguien de 47. Entonces, la verdad yo soy bastante mayor que él... sí te lo voy a decir para que sea una lección de vida… Mi pareja tiene 28 años y yo tengo 52. Hablemos la neta", dijo el actor.

El famoso dijo que, si bien no oculta su amor ni sus preferencias, sí respeta la privacidad de su pareja y por ello evita compartir fotografías o detalles específicos que puedan exponerlo a comentarios hirientes o malintencionados en las redes sociales.

“Aprendí a estar bien con y sin, y él lo sabe. Que bonito no codepender de alguien. Sí amar, sí respetar, sí ser leal, fiel, querer construir algo juntos pero con el respeto a la individualidad del otro… Parte de ese respeto que he tenido que ejercer hacia él es que no quiere que sepan quién es… Porque en las redes hay tipos que bajo la cobardía te destruyen y te amenazan en la calle... se meten con tu sexualidad”.

Finalmente en la conversación el actor enfatizó la importancia de no dejar nada sin hacer. Reveló, además, que su pareja, quien prefiere mantener su anonimato, ha jugado un papel fundamental en su crecimiento personal en diversos aspectos.