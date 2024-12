La polémica por nuevo romance obliga a Gala Montes a dejar las redes sociales

Ciudad de México.- En un anuncio en Instagram, la actriz y cantante Gala Montes compartió con sus seguidores que se tomará un descanso de las redes sociales. Esta decisión viene tras perder miles de seguidores y aclarar públicamente su situación sentimental.

La actriz explicó que nunca tuvo una relación con Karime Pindter y que su supuesto "shippeo" fue creado por los fans. Reveló que mantiene una relación abierta con su mánager, Icho Van, lo cual causó sorpresa y descontento entre algunos seguidores, quienes esperaban un romance formal con Karime.

En un comunicado, Gala reafirmó que su vida privada no debe ser objeto de especulación y que ella no debe explicaciones sobre sus relaciones. También dejó claro que es una persona bisexual y que su carrera no se basará en su vida personal.

Gala Montes concluyó que se alejará de las redes sociales por un tiempo para enfocarse en su vida personal y profesional.