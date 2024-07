Kimberly Flores es hospitalizada de urgencia por problemas en su vesícula

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, tuvo que entrar a cirugía de urgencia y causó gran preocupación entre sus seguidores, pues según contó, tuvo algunos problemas serios con su vesícula.

A través de Instagram, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo mencionó que su vesícula estaba sumamente inflamada y había riesgo de que “explotara”, por lo que sus médicos decidieron extraerla.

“Estaba muy inflamada. Estuvo a punto, no sé si se dice estallar, reventar. Lograron quitarla a tiempo. Hubiera sido peor (si no la removían)”.

Afortunadamente, no hubo complicaciones en el procedimiento y su familia estuvo acompañándola todo el tiempo: “Todo salió bien. Me hicieron unas pequeñas incisiones y pues ya quitaron lo que ya no funcionaba. Ahora, pues muchos cuidados”, indicó.

Tras una noche en la clínica, Kimberly compartió en Instagram que ya había sido dada de alta y actualmente ya está en casa. Incluso, publicó un corto video en el que se ve el detalle que su hija le hizo como regalo de bienvenida.

“Tengo la mejor hija. Gracias a mi hija que me quiso decorar al llegar. Ver sus detalles me sacan las lágrimas”, expresó.

Hasta el momento, la esposa de Edwin Luna no ha dado más detalles sobre su estado de salud. En tanto que sus fanáticos le han mandado muchos mensajes de apoyo para su pronta recuperación.