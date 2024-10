Karime Pindter busca suplir a Paola Rojas en 'Netas Divinas'

Ciudad Juárez.– Karime Pindter busca aprobechar su popularidad tras haber terminado la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" antes de que se esfume, y es que la popular participante de "Acapulco Shore" no vaciló al momento de expresar su intención en que le den la oportunidad de estar en el programa "Netas Divivinas", esto tras la reciente salida de Paola Rojas.

"Yo veo ‘Netas divinas’ desde todas las generaciones, siempre me ha gustado ‘Netas divinas’, siempre he querido hacer ‘Netas divinas’. De hecho, yo iba a hacer un ‘Zorronas Divinas’ con Isabel Fernández y con Karla Camacho, como para hacer una sátira, porque me mam* ‘Netas divinas", declaró en entrevista para "Un Tal Fredo".

Y al parecer el destino está jugando a su favor, pues Paola Rojas abandonó el programa a principios de octubre por un cambio en su carrera. Y es que entró como conductora principal "De prisa y Corre", un noticiero de Imagen Televisión.

“Sale Paola Rojas... ¿no habrá manera de que entre yo? Puedo ofrecer mucho, porque pues todas están casadas y tienen cierto tipo de vida y de experiencias y yo sería pues la treintañera que no se quiere casar, ni tener hijos, pero que ha vivido y va a contar todas sus experiencias, enseñanzas, vivencias, caídas y subidas sin pelos en la lengua. Me encantaría estar ahí (...) Son lo máximo, me gustaría estar ahí”.

Eso no fue todo, también habló al respecto en una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales y solicitó la ayuda de sus seguidores para poder alcanzar su sueño.