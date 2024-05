Jorge Ortiz de Pinedo será donador de órganos si fallece debido a padecimiento

Jorge Ortiz de Pinedo está comprometido con ayudar a otros, aun después de la muerte si algo le llegara a pasar debido a complicaciones de salud, y es que el comendiante contó en una entrevista para el medio TV Notas que si llega a fallecer debido a su problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el famoso donará sus órganos para darle a oportunidad de vivir a otros.

El famoso comentó que los médicos le realizaron los estudios correspondientes para definir si era candidato para recibir el trasplante de lóbulos pulmonares.

“Estoy apto, ya me revisaron, soy candidato, ellos (los médicos) tendrán que decidir si se hace y cuándo se hace”, comentó.

Sin embargo, el actor mencionó que su oportunidad para recibir el trasplante se veía obstruido por la última decisión que tomaban los familiares de las personas fallecidas que donarían sus órganos.

“Es muy importante que cuando uno parta de este mundo ayude a los demás al donar los órganos que están sanos. Mi familia está de acuerdo con eso y así lo vamos a hacer. Eso es lo más importante: Seguir apoyando a quienes más lo necesiten”, comentó.

Finalmente, el histrión reveló que viajaba constantemente de Estados Unidos a México con la esperanza de tener alguna noticia sobre el trasplante que requiere.

“Ojalá surja pronto una posibilidad, por eso viajo a Estados Unidos, donde me checa un especialista. En México apenas se están haciendo algunos experimentos (…) ¿Qué riesgo tengo? Pues como el riesgo que tienes tú y que tiene cualquiera, que un día dejes de respirar, eso es todo. No urge, el trasplante de pulmón es la última opción cuando ya no funcionan los pulmones, pero los míos todavía funcionan”, concluyó.