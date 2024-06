Tunden a obra 'Aventurera, El Musical' tras su Estreno

Ciudad de México.- La obra “Aventurera, El Musical” protagonizada por Irina Baeva y Daniel Elbittar, ha generado un gran revuelo en la red social X, donde actrices, periodistas e influencers han expresado su descontento tras el estreno.

Producida por Juan Osorio y su pareja Eva Daniela, la nueva versión del clásico musical, que anteriormente fue encabezado por la actriz Carmen Salinas, ha sido duramente criticada. Entre los detractores se encuentra el periodista Gustavo Adolfo Infante y la exprotagonista Niurka, quien interpretó a “Elena Tejero” en 1997.

En una emisión del programa "Sale el Sol", Infante comparó la obra con un somnífero y señaló que está lejos de rendir un verdadero homenaje a Carmen Salinas, fallecida en 2021. “Espero que esto mejore, a mí en lo personal no me gustó, me aburrió mucho”, comentó Infante.

Niurka, no tuvo reparos en expresar su descontento: “¿Homenaje a Carmelita Salinas? Si Carmelita despierta y ve eso, ¡se regresa pa' atrás del puro coraje! Pero no sin antes mentarles la madre. ¿Qué co** es eso? No se puede homenajear a una reina que ha dejado un legado inolvidable, con algo tan banal, tan mustio, tan simple”, dijo la actriz cubana en un video publicado en redes sociales tras asistir al estreno.

El 23 de junio, Irina Baeva se convirtió en tendencia en X siendo blanco de memes y críticas mordaces, especialmente de Niurka. “Para concluir. Perdón, no lo puedo dar en ruso porque no sé cómo decirlo, pero mira: ‘Irina, no es vedette’. Me veo obligada a decir en español: ¡¿Bailas?!”, expresó Niurka en un video que generó cientos de comentarios.

La controversia alrededor de "Aventurera, El Musical" parece estar lejos de calmarse, mientras el público y los críticos continúan discutiendo su calidad y la efectividad de su homenaje a la legendaria Carmen Salinas.