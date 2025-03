Jonathan Majors está en una gira de redención

Nueva York.- A lo largo de la implosión de su otrora vertiginosa carrera en Hollywood, desde su arresto hace casi exactamente dos años hasta su condena por acoso y agresión, Jonathan Majors ha mantenido que nunca ha golpeado a una mujer.

Pero el lunes, mientras Majors intentaba regresar y se esforzaba por recuperarse, lo que lo llevó a aparecer de nuevo en las portadas de revistas, Rolling Stone publicó una grabación de audio de una conversación entre Majors y Grace Jabbari. Majors fue declarado culpable de un delito menor de agresión y una violación por acoso por golpear a Jabbari en la cabeza con la mano abierta y romperle el dedo medio al apretarlo.

"Te agredí", reconoce Majors en la grabación, confirmando su descripción de cómo la estranguló y la empujó contra un coche. La grabación pareció contradecir las afirmaciones previas de Majors y trastocar su gira de redención justo cuando su película "Magazine Dreams" se estrenó en cines el viernes.

En una entrevista con The Associated Press el miércoles, Majors se negó a hablar sobre la grabación y si ha agredido a mujeres.

"No puedo responder a eso", respondió Majors. "No puedo hablar de eso".

Majors dice que ha cambiado, pero no todos están convencidos

Majors, quien fue sentenciado a libertad condicional y llegó a un acuerdo con Jabbari en noviembre, busca una recuperación excepcionalmente rápida tras una caída abrupta. Antes de su arresto en marzo de 2023, Majors se encaminaba hacia años de estrellato en Marvel y una posible nominación al Oscar por "Magazine Dreams" de Elijah Bynum, donde interpreta a un aspirante a fisicoculturista perturbado y propenso a estallidos violentos.

Dos años después, Majors regresa a la luz pública con la promesa de haber cambiado, tan solo unos meses después de completar un año de terapia por violencia doméstica ordenada por el tribunal. Al mismo tiempo, no aborda directamente ninguna de las acusaciones en su contra, incluidas las de sus dos exparejas, Emma Duncan y Maura Hooper, quienes, en declaraciones previas al juicio, detallaron incidentes de violencia física y abuso emocional que guardan algunas similitudes con el caso Jabbari.

“No es algo de lo que pueda hablar legalmente”, dice Majors. “El otro día le dije a mi esposa: ‘He cambiado. No me reconozco. No reconozco a ese tipo. Estoy en un lugar completamente diferente. No hay duda de que estaba en un estado de confusión. Ese tipo no tenía las herramientas para lidiar con la situación. No sé si me gustaba en ese entonces. Era un hombre exitoso, estaba haciendo grandes cosas en ciertos aspectos. Pero no sé si habría estado con él”.

Majors, quien se presentó a una entrevista en un hotel de Manhattan sin la presencia de un publicista, habló reflexivamente sobre su experiencia de los últimos dos años, con la excepción de cualquier tema relacionado específicamente con la condena, las acusaciones adicionales de abuso o las mujeres que afirman haberlas lastimado. A pesar de no mencionar ningún delito, Majors afirma estar reformado.

“Le diría a cualquiera que quiera escucharme: He tenido dos años de profunda reflexión, meditación y reflexión sobre mí mismo, mis acciones, mi comunidad y mi industria”, dijo. “Ahora soy más fuerte. Ahora soy más sabio. Ahora soy mejor”.

No todos están convencidos. Hooper, quien conoció a Majors en la Escuela de Arte Dramático de Yale y salió con él de 2013 a 2015, describió una relación traumática y controladora. Un año después de terminar su relación, Majors se enteró de que ella tenía una relación con un conocido suyo, dijo. Según la declaración de Hooper, Majors la

“El nivel de ira que experimenté con este hombre... no sé cómo se puede exorcizar eso de la vida ni del comportamiento en solo 52 semanas”, declaró Hooper a la AP. “La gente va a terapia durante años. Yo fui a terapia durante años después de lo de Jonathan Majors solo para recuperar la cordura”.

Las declaraciones de Hooper y Duncan finalmente no se admitieron como prueba durante el juicio, pero siguen siendo de dominio público. Los abogados de Majors han negado algunas de sus acusaciones, describiendo ambas relaciones como "tóxicas".

Duncan, quien salió y estuvo comprometida con Majors entre 2015 y 2019, describió al menos ocho encuentros físicos o amenazantes en su declaración. Durante una discusión en 2016 mientras conducían en Chautauqua, Nueva York, él amenazó con estrangularla y matarla, dijo. En un spa en Santa Fe, Nuevo México, descubrió mensajes de texto entre Majors y otra mujer y comenzó a empacar para irse. Él la empujó hacia un sofá y comenzó a estrangularla mientras decía que la iba a matar, dijo Duncan. (No respondió a un correo electrónico de AP solicitando comentarios. Los abogados de Jabbari tampoco respondieron a los correos electrónicos).

“Hay un historial documentado de 10 años de abuso a mujeres donde él las llama 'zorras', nos llama 'putas gordas', nos dice que nos matemos”, dice Hooper. “Cuando oigo a la gente decir: '¡Anda ya! ¿Cómo es que no puede volver al redil?', no sé si esas personas han leído esto o entienden que estamos hablando de un patrón”.

Otra prueba del #MeToo en Hollywood

Un clima político cambiante y varios casos recientes, incluyendo la anulación de la condena por agresión sexual de Harvey Weinstein en Nueva York, sugieren que Hollywood ha entrado en una nueva etapa del movimiento #MeToo. El intento de regreso de Majors es una de las pruebas más evidentes para las debilitadas restricciones a la cancelación y la reivindicación del #MeToo.

“Estamos atravesando un período de enorme retroceso político y repercusiones negativas en este movimiento”, afirma Debra Katz, abogada de derechos civiles que representó a Christine Blasey Ford, acusadora del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, junto con las acusadoras de Weinstein. “Gran parte de lo que hemos luchado parece estar en juego”.

Pero las mujeres siguen dando la cara, y Katz cree que las empresas e industrias exigirán responsabilidades a las acusadas. Por su parte, Majors, quien fue excluido de todos los proyectos tras su condena, no ha anunciado nuevas películas. "Magazine Dreams", que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2023 antes de su arresto y posteriormente fue descartada por Searchlight Pictures, será estrenada por Briarcliff Entertainment, la distribuidora independiente de "El Aprendiz".

“Jonathan cometió un error. Hubo el debido proceso. Se hizo justicia. Y luego seguimos adelante, que creo que es como nos gusta pensar que funciona este país”, dijo el jueves Tom Ortenberg, director ejecutivo de Briarcliff. “Nos enfrentamos a dos opciones: ¿Debería permitirse que se vea 'Magazine Dreams'? ¿O deberíamos quemar el negativo?”

Numerosas estrellas, como Michael B. Jordan y Matthew McConaughey, han abogado por el regreso de Majors a Hollywood. Aun así, Katz cree que su regreso será, en última instancia, un fracaso porque no ha ido más allá de la estrategia de lo que ella describe como "contratar una buena agencia de relaciones públicas y mostrar mi lado sensible".

"Creo que va a recibir un merecido castigo", dice Katz. "No ha reconocido su comportamiento. No se ha disculpado. Lo único que parece lamentar es que lo atraparan".

El pasado de Majors y su futuro

Para Majors, su autoexamen se ha centrado más en una experiencia anterior que, según él, fue la raíz de lo que llama su confusión.

“Había mucho trauma acumulado e ignorado. La mejor manera de describirlo es como una energía que, por desgracia, estaba ahí”, dice Majors. “Estaba alimentando al lobo equivocado. Y ese lobo se volvió ineludible. Y fui muy bueno en reaccionar con rapidez y dejar atrás al lobo rabioso del trauma. Lo mejor que me pudo haber pasado —no a mi carrera, sino a mí mismo— fue tener que afrontarlo”.

Majors, quien fue criado por su madre pastora en Texas después de que su padre se fuera, dice que desde los 9 años hasta aproximadamente los 13, fue víctima de múltiples incidentes de abuso sexual, por parte, dice, de "dos miembros masculinos de la familia y los amigos de mis hermanas que eran mayores que yo; ellos eran mayores que ella".

"Parecía que eran niños, pero rápidamente se transformó en algo diferente", dice Majors. "Y luego se convirtió en un patrón".

Majors comenzó a lidiar con este pasado hace poco, dice, abordándolo en terapia y en conversaciones con su familia. Una llamada telefónica con su hermana, dice, le devolvió recuerdos.

“Fue una experiencia que simplemente maté en mi cabeza”, dice Majors entre lágrimas.

"No es una situación de pena, hermano", dice, secándose las lágrimas. "Es la vida. Es la mano que te toca, y no sabía cómo jugar esas cartas. Estoy aprendiendo a jugarlas".

Ahora, dice Majors, nunca ha sido más feliz. El martes, él y Meagan Good se casaron en una pequeña ceremonia improvisada en Los Ángeles, oficiada por su madre. "Llamamos a la familia y les dijimos: 'Oigan, pónganse en contacto por FaceTime'", recuerda, calificándolo como el mejor día de su vida.

Pensó que "Sueños de Revista" nunca vería la luz. Ahora, sin embargo, tiene la esperanza de poder volver a actuar.

“Ahora entiendo que la actuación es, en muchos sentidos, mi ministerio. Es, en muchos sentidos, mi vocación”, dice Majors. “Si no lo es, espero que alguien me lo diga. Espero que Dios me lo diga. Él no me lo ha dicho”.