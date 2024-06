Jesse Plemons, el esquivo nuevo favorito de Yorgos Lanthimos

Jesse Plemons se sintió halagado de que Yorgos Lanthimos lo considerara para protagonizar “Kinds of Kindness” (“Tipos de Gentileza”), pero no estaba seguro de qué versión quería el director.

Plemons, el proteico actor de carácter de 36 años, a veces ha engordado para los papeles. “Esas primeras semanas son gloriosas”, dice. “Y luego se vuelve deprimente muy rápidamente”.

A lo largo de los años, Plemons ha perdido peso para algunos papeles y lo ha recuperado en otros. Se hizo fácil perder la pista, y los directores seguían prefiriéndolo su lado más grande.

“Seguí recibiendo papeles de ese tamaño”, dijo Plemons en una entrevista el mes pasado en el Festival de Cine de Cannes. “Al final fue: tengo que controlar esto. Tengo dos hijos pequeños y quiero poder correr con ellos”.

“Y estaba nervioso de que (Yorgos) solo estuviera interesado en la versión más grande de mí”, agrega. “Pensé: espero que todavía esté de acuerdo con el hecho de que no me parezco al tipo que él pensaba que me parecía”.

Quién es, exactamente, Jesse Plemons puede parecer esquivo. Desde su irrupción en la serie “Friday Night Lights”, Plemons se ha convertido en uno de los actores polifacéticos más talentosos del cine. Ha demostrado ser un actor extraordinariamente maleable, apareciendo como todo, desde el asqueroso letal de “Breaking Bad” hasta el detective federal de “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”). Se desliza en películas apasionantemente contemporáneas como “I’m Thinking of Ending Things” (“Estoy pensando en dejarlo”) y “Civil War” (“Guerra Civil”) con la misma suavidad con la que lo hace con las de época como “The Irishman” (“El irlandés”), “The Power of the Dog” (“El poder del perro”). Es menos un camaleón que una presencia singular que puede ser marcada como inquietante o dulce. Ya sean buenos o malos, los personajes de Plemons tienden a ser sinceramente ellos mismos, producto, tal vez, de la sensibilidad con la que aborda cada papel.

“Trato de no hacer demasiados juicios demasiado rápido y trato de rodear el guion y el papel hasta que encuentro alguna manera”, dice Plemons. “Algo que resuene y tenga sentido para mí y que me arrastre y no lo haga sentir como un trabajo, sino que se sienta como si estuviera siguiendo un rastro”.

La oscura y cómica “Kinds of Kindness”, que se estrena el viernes en Estados Unidos, es una muestra suprema e inquietante de las amplias habilidades de Plemons. Después de su estreno en el Festival de Cine de Cannes el mes pasado, Plemons ganó el premio al mejor actor, el premio individual más importante de su carrera. Seguramente no será el último.

La película, estrenada por Searchlight Pictures, se compone de tres historias escritas por Lanthimos y su colaborador frecuente Efthimis Filippou. El tríptico no está conectado narrativamente, pero cada uno se realiza con el mismo elenco de actores, incluidos Emma Stone, Willem Dafoe y Margaret Qualley. Y cada historia toma caminos impredecibles, parecidos a parábolas, para explorar temas de conformidad social y control en las relaciones.

Plemons es central en las dos primeras secciones de la película. En la primera, interpreta a un hombre llamado Robert que vive en total devoción a su jefe (Dafoe), pero su relación se rompe cuando el jefe le pide a Robert que conduzca su coche contra el de un extraño. Al ser liberado, Robert comienza una desesperada caída en picada.

En la segunda, Plemons interpreta a un oficial de policía llamado Daniel cuya esposa bióloga marina (Stone) regresa a casa después de estar varada en una isla desierta durante meses. Él cree que ella no es su verdadera esposa, sino una imitadora y la pone a prueba de maneras cada vez más siniestras.

Esos dos personajes, uno un paranoico inquietante, el otro un humilde cachorro, encapsulan algo sobre Plemons como actor. Cuando leyó el guion, Plemons dice: “Pensé que era brillante, pero no podría decirte por qué”.

“Era como: ¿Cuándo volverá a aparecer algo así?”, se pregunta. “Probablemente nunca, así que apúntame. Vamos a ver qué pasa”.

A Lanthimos, el cineasta de “Poor Things” (“Pobres criaturas”) y “The Favourite” (“La favorita”), le gusta un período de ensayo extenso y lúdico. Pero eso no ayudó a aclarar la confusión inicial de Plemons.

“A lo largo de la mayor parte del proceso de ensayo, me sentí completamente perdido y despistado, lo que en retrospectiva fue como, ‘Sí, supongo que eso también es parte de esto’”, dice. “Hay algo de sumisión y entrega al proceso”.

Lanthimos ha sido un admirador de Plemons desde hace mucho tiempo.

“Hablamos de Jesse siempre. Creo que lo pensamos para un par de cosas, pero no estaba disponible”, dice Lanthimos, hablando junto a Stone. “Pero siempre lo tuve en mente porque creo que es básicamente uno de los más grandes de su generación. No hay duda para mí”.

“También es una persona muy agradable e interesante, lo que siempre es una ventaja, cuando alguien es tan talentoso, pero también es encantador estar cerca de él”, agrega Stone.

Poco después del estreno de “Kinds of Kindness”, el cineasta anunció que su próximo proyecto, titulado “Bugonia”, también estará protagonizado por Plemons junto a Stone. “Ahora es parte de la tropa”, dice Lanthimos, orgulloso.

“Kind of Kindness” se suma a lo que ha sido un año memorable para Plemons. A principios de este año, su escena en “Civil War” de Alex Garland, en la que interpreta a un militante patriotero que pregunta escalofriantemente ”¿Qué tipo de estadunidense eres?”, fue el momento más memorable (y muy utilizado para memes) de la película.

“La gente me parece fascinante”, dice. “Supongo que estoy tratando de operar desde un lugar de curiosidad y tratando de averiguar por qué. Porque siempre hay algún rastro que lleva de vuelta al porqué. Nunca es un misterio, rara vez, tal vez ocasionalmente. Pero siempre hay algo. Eso es lo que me parece interesante y luego lo terminas y te golpea, todo eso. Ese fue definitivamente el caso de ‘Civil War’”.

Plemons, quien creció en Mart, Texas, a menudo ha sido llamado para interpretar a figuras amenazantes. Pero ha encontrado formas de jugar inteligentemente con esa reputación e invertirla. En “Game Night” (“Noche de juegos”), Plemons interpretó a un vecino premonitorio cuyas interacciones inexpresivas (”¿Cómo puede ser rentable eso para Frito Lay?”) fueron el punto culminante cómico de la película.

Pero cuando al tratar de saber si Plemons a veces se resiste a interpretar personajes más oscuros y dementes, la pregunta no había terminado cuando respondió con entusiasmo: "¡Sí!”.

“Como cualquier persona, creo que no quieres ser redundante”, explica Plemons. “No es que los personajes oscuros sean todos iguales. Pero eso es lo que para mí es eternamente interesante y un regalo de un actor. Sí, me siento increíblemente afortunado de estar en un lugar donde puedo ser más selectivo. Hay un elemento de ‘elige tu propia aventura’. Pero hay momentos en los que, sí, simplemente no quieres caminar con esos zapatos en ese momento”.

Eso puede ser porque la vida de Plemons es bastante feliz. Él y su esposa, Kirsten Dunst, quienes se conocieron durante el rodaje de la segunda temporada de “Fargo”, tienen dos hijos pequeños. Pero Plemons tampoco rehúye necesariamente a nada.

“Tengo sentimientos contradictorios al respecto porque hay una parte de mí que realmente cree que tiene un sentido, y algo positivo que surge de mostrar algo así como alguien así”, dice Plemons sobre el personaje de “Civil War”. “Existen. Esa es una de las grandes posibilidades en el cine para sostener un espejo y, sin sermonear, estás obligando a la gente a involucrarse de una manera en la que los estás apelando primero desde un nivel humano de una manera que muchos otros medios podrían no ser capaces de hacer”.

Ese tipo de consideración es lo que ha hecho que Plemons sea tan solicitado como actor. Ha notado más el cambio en los últimos dos años. En 2022, tanto él como Dunst fueron nominados al Oscar por sus actuaciones secundarias en “Power of the Dog” de Jane Campion.

“Se trata de intentar aguantar y perfeccionar tus habilidades de gestión del tiempo”, dice Plemons. “Te das cuenta de que puedes hacer todo el trabajo que quieras, pero si no te acomodas en el aquí y ahora y simplemente actúas y te vas a dar un paseo, entonces nada de eso importa”.