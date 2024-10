Jeremy Strong y Sebastian Stan en 'The Apprentice'

Nueva York.– Incluso en un año electoral, la mayoría parece estar de acuerdo en un aspecto de la muy debatida película de Ali Abbasi sobre Donald Trump, “The Apprentice”: Sebastian Stan es un Trump notablemente bueno y Jeremy Strong es escalofriantemente fascinante como el poderoso abogado de Nueva York Roy Cohn.

Un crítico escribió recientemente que la representación de Cohn por parte de Strong es “asombrosa en su precisión”. ¿El crítico? El veterano asesor de Trump, Roger Stone.

Desde su debut en el Festival de Cine de Cannes en mayo, después de lo cual la campaña de Trump prometió acciones legales, “The Apprentice” ha sido acosada por la controversia. Sus creadores han tenido que luchar para asegurar un estreno en cines, que, al llegar a las salas estadunidenses el jueves, se produce pocas semanas antes de las elecciones. La campaña de Trump lo ha calificado de “interferencia electoral por parte de las élites de Hollywood”.

“Estamos muy lejos de estar en un lío”, dice Strong.

La película, sobre la mentoría de Cohn a un joven Trump en la década de 1980, es una provocación dramática en un año electoral. Es una historia del origen del candidato republicano que comienza con Cohn, el abogado despiadado cuyas tácticas de negar-negar-negar lo convirtieron en un codiciado reparador de la mafia, abogado principal de la caza de brujas comunista del senador Joseph McCarthy y un gurú de Trump cuando intentaba hacerse un nombre en el sector inmobiliario de Nueva York.

“Su desafío a la realidad y su negación de la realidad son, para mí, los componentes característicos de lo que inculcó a su alumno estrella”, dice Strong, señalando que el barco de Cohn se llamaba Defiance (Desafío). “Es un legado de mendacidad, mentiras, negacionismo y la búsqueda agresiva de ganar como única medida moral”.

“The Apprentice”, dirigida por el cineasta iraní-danés Abbasi y con guion de Gabriel Sherman, pone la relación Cohn-Trump en el centro y, al hacerlo, les da a Strong y Stan dos de los mejores papeles de sus carreras. Strong llama a Cohn “probablemente la persona más fascinante que he estudiado, interrogado e intentado habitar”.

Para dos figuras que han sido satirizadas, las actuaciones son extraordinariamente humanistas. Cohn tiene una rica tradición de representaciones, incluyendo a Al Pacino en “Angels in America” de Tony Kushner. Pero Cohn de Strong es singularmente auténtico y libre. Trump, por supuesto, ha sido interpretado principalmente con parodias al estilo de “Saturday Night Live”. Pero el Trump de Stan es un luchador sin pasado, ansioso por ser moldeado por Cohn. Abbasi dice: “Todavía no sé exactamente cómo lo hizo”.

“Para él, hay un tipo especial de toma de riesgos”, dice Abbasi sobre Stan. “Tiene otro camino de carrera con las cosas de superhéroes. Pero Sebastián, por otro lado, siempre ha sido alguien que se arriesga mucho. Ha estado humanizando a muchos personajes idiotas y sórdidos, personas que no quieres ser. Pero de alguna manera, cuando ves a Sebastian interpretarlos, piensas: ‘Tal vez no sea tan malo’”.

“Una montaña loca que escalar” para retratar a Trump en “The Apprentice”

La mayoría de los actores no querían tener nada que ver con interpretar a Trump. Pero Stan se apuntó y se quedó con la producción durante varios años.

“Me subí al viaje”, dice Stan. “Y también fue un viaje, porque no era una película que se uniera muy fácilmente. Es una película que conozco desde hace tiempo. Conocí a Ali en 2019″.

“Por supuesto que me pareció arriesgado”, añade. “Pero, honestamente, eso influyó en la decisión, en cierto modo. De alguna manera juega más con este enfoque reciente de las cosas que he adoptado. Empezó para mí hace unos cinco años. Realmente comencé a pensar en el miedo como un factor motivador en que tal vez sea la señal correcta de que necesito comprometerme con algo. Es muy fácil seguir haciendo cosas en las que sientes que te has vuelto bueno. Entonces llega algo y se siente como una montaña loca de escalar”.

Eso puede ser doblemente cierto para “The Apprentice”, una película que improvisó financiamiento y luchó por encontrar distribución antes de que Briarcliff Entertainment diera un paso adelante este otoño. Sherman comenzó a escribirla en 2017. Había cubierto la campaña de Trump de 2016 para la revista New York y tomó nota cuando un asociado de Trump comentó sobre el empleo de las estrategias de Cohn por parte de Trump.

“La idea se me ocurrió de repente”, dice Sherman. “Esa es la película. Donald era el aprendiz de Roy. Hagamos una historia de origen, una historia de mentor-aprendiz sobre cómo esta relación puso a Donald en el camino para convertirse en presidente”.

Trump, quien conoció a Cohn en 1973 y siguieron siendo amigos cercanos hasta la muerte de Cohn en 1986, ha hablado sobre su admiración por él. “Roy era brutal, pero era un tipo muy leal”, dijo Trump al autor Tim O’Brien. ”Él era brutal por ti”. Michael Kruse, de Politico, detalló en 2016 la relación, escribiendo: “La filosofía de Cohn dio forma a la visión del mundo del magnate inmobiliario y a la personalidad pública beligerante visible en la campaña presidencial de Trump”.

Más análisis históricos de Cohn están en camino. Kai Bird, quien escribió “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, en la que se basó la película de Christopher Nolan, está trabajando en una biografía de Cohn.

“Roy Cohn es de repente una de las personas más influyentes de nuestro país, póstumamente, debido a lo que le dio a Donald Trump”, dice Strong.

Encontrar “un pulso reptiliano” para interpretar a Roy Cohn

Strong se había sentido atraído por primera vez a interpretar a Cohn hace varios años para un proyecto que finalmente no sucedió. Pero hizo que Strong pensara en las intrigantes paradojas de Cohn. Si encontrar un personaje significa encontrar su pulso, dice Strong, “en este caso, es una especie de pulso reptiliano”.

“En términos de un estudio sociológico y antropológico, me parece un personaje completamente fascinante”, dice Strong. “Mis propios juicios tienen que ser dejados en la puerta. Pero era como asomarse al corazón de las tinieblas”.

Para los dos actores, “The Apprentice” planteó un desafío particular para equilibrar el juicio y la empatía. La película ha generado un espectro de reacciones. Abbasi ha afirmado que a Trump podría no gustarle la película y lo invitó a verla. (“Es una invitación abierta”, dice Sherman). Otros han criticado la película por traer algún grado de simpatía a sus personajes principales.

“La única forma en que podemos aprender es a través de la empatía”, dice Stan. “Tenemos que proteger la empatía y seguir alimentándola. Y creo que una forma de alimentar la empatía es mostrar lo que puede ser exactamente lo contrario”.

”(Cohn) no creía en mostrar vulnerabilidad”, dice Strong. “Solo estaba interesado en proyectar fuerza, y eso me parece muy trágico”.

Después de cuatro temporadas de “Succession” de HBO, que imaginó a un Rupert Murdoch ficticio en Logan Roy, Strong se encontró nuevamente explorando las despiadadas maquinaciones del poder en Nueva York.

“Puedo trazar una línea entre esos dos, ciertamente. Rupert Murdoch está en una fiesta en la casa de Roy en la calle 68 en la película, y Roy y Rupert hicieron muchos negocios juntos”, dice Strong. “De alguna manera, soy un Zelig en torno a estos temas y materias”.

Strong fue ridiculizado por un perfil del New Yorker de 2021 que narraba su enfoque serio para mantenerse en el personaje. Pero Abbasi todavía se sentía a veces desconcertado por las formas del método de Strong. “Había días”, dice el director, “en los que pensaba: ‘¿Por qué no me mira? ¿Me odia?’. Oh, él está en el personaje”.

Strong describe la transformación en Cohn como “autoborrado”, un proceso para el que necesita entrar en “un estado de monoenfoque” con el fin de “cambiar el sello de tu naturaleza”. Pero también duda en enfatizar demasiado su inmersión.

“Es todo un juego. Es un juego, así que no me pierdo en él”, dice Strong. “Estoy en los límites del juego, pero solo me estoy comprometiendo con ese juego”.

Stan ha bromeado sobre su propia actuación de método en una escena en la que comer continuamente bolas de queso lo llevó a una mañana difícil en el baño. Adoptar la dieta de Trump, dice, afectó su salud. “Terminé la película y me hice un análisis de sangre y me dijeron: ‘Tus niveles de colesterol son mucho más altos, como un 50% más altos’”, dice Stan, riéndose.

Al mismo tiempo, Stan también se basó en su propia experiencia. Al igual que Abbasi, Stan, quien creció en Rumania antes de llegar a Estados Unidos, tiene una perspectiva parcialmente europea sobre Trump. Recuerda que llegó a Nueva York con su madre a los 12 años.

“Ella me dijo: ‘Aquí es donde sucede. Aquí es donde te conviertes en alguien’”, dice Stan. “Realmente me lo tomé con calma. Y he tenido una relación muy de amor-odio con esta cosa que ella me transmitió”.

Asumir la polémica por “The Apprentice”

En última instancia, los creadores de “The Apprentice” argumentan que todas las herramientas del drama cumplen un papel vital para brindar una comprensión más profunda incluso a las figuras políticas más polarizadoras.

“Mi regla general es que, si todo el mundo está contento, algo va mal”, dice Abbasi. “No le tengo miedo a la polémica. No es donde me divierto. Pero también sabía que seguiría con algunas de estas cosas. El tipo de películas que me gustan, tienen un temperamento, como las personas. Hay personas que son amables, educadas y neutrales, pero ese no es el tipo de personas que normalmente recuerdas. Las personas pueden ser de mal genio o malhabladas y te acuerdas de ellas. Quiero ser una de esas personas que recuerdas, en cuanto a películas”.

Strong y Stan se encuentran en la improbable posición de ser despreciados por el posible futuro presidente por una película que tuvo que buscar dinero a través de Kickstarter. (La campaña ha recaudado más de 400 mil dólares). Por mucho que estén en un limbo, ambos son vistos como en la contienda por sus primeras nominaciones al Premio de la Academia.

”¿Creo que va a cambiar la opinión de la gente? No estoy seguro”, dice Strong. ”¿Creo que ayudará a cualquiera que vea esta película a tener una gran comprensión de los orígenes de dónde estamos ahora? Sí. ¿Y creo que podría mover la aguja infinitesimalmente en una dirección en la que espero que nos movamos? Yo sí”.