Investigan tiroteo frente a la mansión de Drake

Toronto.- La Policía está investigando un tiroteo afuera de la mansión del rapero Drake en Toronto que dejó a un guardia de seguridad gravemente herido.

Las autoridades no confirmaron si Drake estaba en casa en el momento del tiroteo, pero dijeron que su equipo está cooperando. El tiroteo ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana del martes en el próspero barrio Bridle Path de Toronto.

El inspector de la policía de Toronto, Paul Krawczyk, dijo que se recuperó el video del tiroteo y que el guardia herido permanece hospitalizado.

En las últimas semanas, Drake ha estado involucrado en una disputa de rap con Kendrick Lamar, y cada artista lanza canciones ofensivas atacando al otro.

Se le preguntó a Krawczyk si la disputa fue un factor en el tiroteo y dijo que si bien los investigadores lo saben, es demasiado pronto para discutir el motivo.

Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, es uno de los artistas más vendidos de la era moderna. Comenzó su carrera como actor infantil en el popular programa para adolescentes "Degrassi: The Next Generation" antes de poner su mirada en la música, lanzando algunos de los álbumes más influyentes de cualquier género en la década de 2010: "Take Care", "Nothing Was the Igual” y “Vistas” entre ellos. Ha lanzado 13 éxitos número uno a lo largo de su carrera, incluidos “God's Plan”, “Work” con Rihanna y “One Dance” con WizKid y Kyla.

El intérprete de “Hotline Bling” fue nombrado el artista más reproducido de la década en Spotify, ganó cinco premios Grammy y a menudo se le atribuye el mérito de marcar el comienzo de la nueva era del hip-hop donde los raperos cantan, entrelazando sensibilidades del R&B en el género.