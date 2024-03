Ingresó Belinda de urgencia al quirófano por un tumor

Belinda causó un gran susto entre sus seguidores, conocidos como "belifans" luego de que en un encuntro con la prensa, los padres de la intérprete de "Luz sin gravedad" revelaron a las cámaras de "Ventaneando" que tuvo que ser ingresada de urgencia a un quirófano para tratar un problema con un tumor.

"La verdad ha sido un momento difícil de salud. Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. Mi hija no puede viajar, está aquí en México recuperándose”, declaró la madre Belinda Schüll.

Al cuestionarla sobre el problema de salud que habría llevado a Belinda al quirófano, Schüll evitó responder, pero confirmó que todo comenzó por miedo a un tumor: “Hay un doctor que le da el diagnóstico, hay un doctor que es el que le está dando tratamiento y fue un tema de salud de un día para otro que hubo que operar”.

El padre de la cantante, Ignacio Peregrín, también fue cuestionado al respecto. No sólo confirmó que su hija fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia, también aseguró que tras lo sucedido se encuentra estable y en proceso de recuperación.

“Fue una emergencia, que tampoco yo entiendo los términos médicos y no me he traído un análisis (...) Ha sido nada, una cosa que dio un susto, pero que afortunadamente no dio mayor problema”, comentó.

Sobre los resultados de la operación, comentaron: “Se llevó a la analítica (biopsia) y fue negativo (a posible cáncer)”.