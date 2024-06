Idris Elba pone el foco en los soldados de color de la Segunda Guerra Mundial

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Uno de los abuelos de Idris Elba luchó en la Segunda Guerra Mundial, pero él no sabe lo que soportó. No se conservan imágenes ni historias. “Esa parte de la historia de mi familia se ha borrado un poco”, dice Elba.

Esto impulsó al actor para narrar y producir la docuserie de cuatro partes de National Geographic “Erased: WW2’s Heroes of Color” (Borrados: Héroes de color de la II Guerra Mundial), que se estrena el lunes previo al 80 aniversario del Día D el 6 de junio. Los episodios también estarán disponibles más adelante en Disney+ y Hulu.

Más de 8 millones de personas de color rindieron servicio con los Aliados, y la serie profundiza para centrarse en la experiencia de algunos en el Día D, Dunkerque, Pearl Harbor y la Batalla de las Ardenas.

Cuenta la historia del 320o Batallón de Globos de Barrera, la única unidad de combate totalmente negra que luchó en las playas del Día D, y la Fuerza K6, un regimiento indio poco conocido de manejadores de mulas del ejército británico que intentaba evacuar en Dunkerque.

La serie utiliza imágenes de archivo, entrevistas a descendientes de los militares, diarios de soldados y dramatización, una mezcla que Elba dice que encontró visceral y conmovedora.

“Realmente me impactó en la cabina de narración, viendo las imágenes, mirando las caras, preguntándome sobre mi propia conexión personal. ¿Podría mi abuelo ser una de estas personas? Eso fue lo que pensé. Así que definitivamente resonó en mí”.

La serie también destaca historias como la de Doris Miller, un asistente de comedor a bordo del buque USS West Virginia que, después del ataque japonés a Pearl Harbor, corrió hacia un cañón antiaéreo desatendido y disparó contra los aviones hasta que se vio obligado a abandonar el barco.

Nunca había sido entrenado para usar el arma porque los marineros negros que servían en la rama segregada de mayordomos de la Marina no recibían el entrenamiento de artillería que recibían los marineros blancos. La valentía de Miller le valió la Cruz de la Armada.

“Se siente como un privilegio y un honor poder arrojar algo de luz sobre sus historias”, dice la directora Shianne Brown, quien dirigió el episodio del Día D.

Su episodio destacó a Waverly Woodson, Jr., un médico que resultó herido por metralla durante el desembarco, pero que a pesar de esto pasó las siguientes 30 horas atendiendo a los heridos y moribundos en la playa de Omaha. Señalaría: “No existe tal cosa como una barrera de color en acción”.

Brown dice que la observación resultó muy poderosa. “Si te acaban de volar la pierna, necesitas que un médico te ayude. En ese momento, no le vas a decir a Waverly: ‘No, no quiero que me trates’”.

La serie señala que muchos soldados de color que lucharon contra los nazis en Europa regresaron a casa —los ciudadanos indios regresaron a la colonización británica y los afroestadounidenses al amargo racismo— y comenzaron a agitar por el cambio debido a lo que habían presenciado la lucha y ganado. El ícono de los derechos civiles Medgar Evers, después de todo, estuvo en el Día D.

“Muchos de estos hombres y mujeres nunca se sintieron humanos antes de ir a Europa y luego ser tratados como seres humanos normales por la población blanca”, dice Brown. “Ni siquiera puedo imaginar cómo se habrían sentido para ellos. Has estado luchando contra Hitler y los nazis y contra el fascismo y el odio, y vuelves a casa y experimentas el terror racial”.

Los realizadores encontraron muy pocas imágenes de soldados no blancos en los archivos, por lo que se conmovieron cuando finalmente se toparon con imágenes de una unidad negra marchando en el centro de Inglaterra antes del Día D o soldados negros vitoreando la caída de los nazis. “Era muy extraño ver a un hombre negro en la Alemania nazi”, dice Elba.

Elba instó a los directores y editores a tratar de poner al público en la acción, como las películas “Saving Private Ryan” (“Rescatando al soldado Ryan” ) o “Dunkirk” (“Dunkerque”). Eso significaba filmar recreaciones de bombardeos en pueblos de Francia, vadear el océano con equipo pesado y soldados soportando las balas en la playa.

“Animé mucho a los cineastas fueran por ello”, dice. “Te da una pequeña idea, desde una perspectiva ficticia, de cómo podría haber sido y cuán heroicos fueron estos soldados”.

Al mismo tiempo, los realizadores querían mostrar lo horrible y aterrador que puede ser el combate, la indiscriminación en las bajas y la agonizante espera antes del despliegue.

“No queremos glorificar lo que está pasando, pero en realidad queríamos pintar el heroísmo de una manera que se relacionara con la forma en que hemos visto películas de esta naturaleza”, dice Elba.