'Hizo el ridículo'; Yurem pide matrimonio durante concierto y le dicen que no

Ciudad de México.– El famoso actor y cantante Yurem llamó la atención de sus seguidores después de que se viralizó un video en donde el joven se arrodilló durante uno de sus conciertos para pedir matrimonio a Taide Rodríguez, sin embargo, lejos de que se convirtiera en un momento de felicidad, recibió una negativa.

Por medio de un video de TikTok, Preciado compartió el instante en el que Yurem decidió pedirle que se casara con él, pero en la descripción aseguró que no lo podía creer y le ganó la risa.

Al inicio del video se apreció que Yurem, mientras cantaba junto con Taide Rodríguez, se arrodilló y sacó una caja con un anillo, que por los nervios se le cayó al suelo, provocando gran euforia entre los asistentes.

Mientras portaba un atuendo dorado, Taide Rodríguez Preciado miró con asombro y una risa nerviosa al actor; después tomó el anillo con sus manos, lo miro, pero siguió cantando sin dar una respuesta a la propuesta de matrimonio.

"Yurem me propone matrimonio en el show. Yo no podía cantar de la risa, me puse nerviosa", escribió la cantante.

De inmediato, Yurem se levantó del escenario y continuó cantando a todo pulmón. Al mismo tiempo que Taide Rodríguez Preciado mantuvo una risa en el rostro.

"No me lo esperaba. No saben lo difícil que es controlar un ataque de risa mientras cantas", expresó Rodríguez Preciado.

Tras la viralización del clip, muchos usuarios aseguraron que se trató de una broma o una estrategia para llamar la atención.