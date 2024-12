Hija de la cantante Dulce habla por primera vez sobre muerte de su madre

Ciudad Juárez.- Romina Mircoli, hija de la recién fallecida cantante Dulce, habló por primera vez sobre la muerte de su madre, esto pese a la ola de rumores y declaraciones en las que estuvo envuelta, ya que incluso se señaló que no dejó a nadie entrar al funeral de la famosa.

Los comentarios de Romina fueron breves, pero prometió que pronto hablará largo y tendido sobre su madre. La joven expresó: “Siempre los quiso mucho a todos ustedes (la prensa). Voy a dar más adelante algo”.

Cabe mencionar que cámaras de diversos medios de comunicación captaron a Romina dentro de la Basílica de Guadalupe, visiblemente afectada y recibiendo el pésame de amigos y familiares.

Aunado a sus comentarios para la prensa, Romina compartió unas palabras en redes sociales:

“Sé que hoy no paro de llorar, y quizás no pare nunca, pero en estos difíciles momentos solo puedo decir gracias. No estaba lista, mami. Tú tampoco. Para esto nunca nadie lo está. No termino de aceptar que jamás volveré a escucharte. Jamás volveré a verte. Jamás volveré a sentir el calor de tu abrazo ni el olor de tu cabello".