'Happy Face' analiza los efectos dominó de los crímenes reales

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- La nueva serie de Paramount+, "Happy Face", tiene todos los elementos de una apasionante historia de crímenes reales: un asesino en serie, su hija distanciada, una carrera para rescatar a un hombre inocente del corredor de la muerte. ¿Pero quizás lo más intrigante? Cómo examina la naturaleza distorsionada de los crímenes reales.

“Me interesaba menos la psicología específica de un asesino en serie, ni glorificar los asesinatos, ni ver la violencia contra las mujeres en pantalla”, dice Jennifer Cacicio, productora ejecutiva y showrunner. “Simplemente siento que ya lo hemos visto. Me interesaba mucho hacer una serie sobre crímenes reales contada desde una perspectiva diferente”.

"Happy Face", que se estrenó el jueves, está inspirada en la historia real de Melissa Moore, cuyo padre fue un prolífico asesino en serie, famoso por dibujar caritas felices en cartas a los medios de comunicación y a la fiscalía. Ella tenía solo 15 años cuando lo capturaron.

Décadas después, ya adulta y con hijos, se siente atraída de nuevo por él al intentar salvar a un hombre inocente del crimen que cometió su padre. También debe contarle a su hija la verdad sobre su abuelo.

Un punto de vista femenino

Protagonizada por Annaleigh Ashford y Dennis Quaid, "Happy Face" se narra desde una perspectiva femenina y analiza cómo un secreto vergonzoso puede transmitirse de generación en generación. También aborda el tira y afloja de la infamia, con crímenes horrendos que, de alguna manera, siguen siendo un atractivo atractivo.

Hay muchos dramas policiales que, en mi opinión, están muy centrados en los hombres. Se trata de que los policías son los más guays o de que los criminales son los más guays, y todo gira en torno a derribar puertas. He escrito para esas series, y son divertidas y cumplen una función. Y creo que tenía muchas ganas de probar algo diferente, dice Cacicio.

“¿Cómo se siente el resto de la familia cuando surge este secreto vergonzoso y esta serie de crímenes y estos actos de violencia? ¿Y cuáles son las repercusiones para todos los involucrados?”

Ashford, quien recibió una nominación al premio Tony por interpretar a una asesina en serie en Broadway en “Sweeney Todd”, interpreta a Moore con ternura y enojo, y dice que estaba interesada en explorar el trauma generacional.

“Es una de las peores pesadillas”, dice. “La peor pesadilla de todas es que un familiar sea la víctima. Y la segunda peor pesadilla es que un familiar sea el perpetrador. Entonces, ¿qué harías si fueras padre, madre, hermano, cónyuge o hijo quien cometiera una atrocidad?”

El discurso televisivo de 'Happy Face'

Moore compartió previamente su historia en las exitosas memorias "Shattered Silence" y en el podcast "Happy Face" de 2018, donde contactó con las víctimas de su padre y defendió a otros familiares de asesinos. Cacicio fue una de las escritoras interesadas en contar su historia para la televisión.

Cacicio se acercó a Moore con esta propuesta: «Si quieres a alguien que sea un periodista de verdad, que simplemente cuente la historia del podcast, deberías dejar que lo haga otra persona», le dijo. «También existe la posibilidad de que sea una historia más amplia que plantee preguntas sobre crímenes reales».

Resultó que Cacicio y Moore tenían mucho en común. Tenían la misma edad y ambos eran los mayores de tres hermanos. Ambos mantenían una estrecha relación con sus padres, quienes ocultaban otras vidas: Moore era un asesino y Cacicio estuvo en prisión por tráfico de drogas.

Obviamente, los delitos son diferentes, las circunstancias son diferentes. Pero creo que, en mi familia, era algo de lo que no hablábamos y era algo que no quería que mis amigos supieran, dice Cacicio.

Mucho de esto fue muy personal para mí. Y creo que eso fue lo que la hizo confiar en mí: que realmente comprendía sus sentimientos, aunque no necesariamente comprendiera las circunstancias específicas.

Quaid interpreta al padre de Moore, pero a diferencia de otros papeles que ha interpretado con una persona viva, no tenía intención de conocer al prisionero. No quería glorificar al asesino, pero "Happy Face" no es ese tipo de serie.

“Está narrado desde el punto de vista de Melissa, y creo que es más cierto que el de él, porque creo que ella lo conoce mucho mejor que él mismo”, dice. “Creo que muestra emociones como un niño pequeño que intenta librarse de una paliza”.

Cacicio dice que es hora de que echemos un vistazo a la explosión de popularidad de los crímenes reales, en los que las mujeres son a menudo las víctimas, pero también las principales consumidoras.

"¿Nos obsesionamos con estas historias porque intentamos protegernos por si ocurre lo peor?", pregunta. "Leí en alguna parte que es una forma de normalizar tus propias experiencias, porque normalmente lo que ves es peor que lo que te ha pasado. Así que, en cierto modo, te ayuda a sentirte mejor con tus propios traumas".