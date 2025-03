Karla Sofía insiste en que hubo campaña negra para que no ganara el Oscar

Ciudad de México.– La actriz Karla Sofía Gascón, quien hace semanas estuvo en el centro de la mira de las críticas a nivel internacional por sus post en X, volvió a señalar que hubo una campaña de desprestigio en su contra para que no ganara el premio como Mejor Actriz en los Oscar, categoría en la que estuvo nominada por "Emilia Pérez".

Durante un evento para promocionar su libro biográfico "Lo que queda de mí", Gascón aprovechó para hablar de la controversia que estalló cuando la periodista Sarah Hagi sacó a la luz antiguos tuits de la actriz que datan de 2016.

“Es evidente que hubo una campaña en mi contra y que siguieron adelante hasta conseguir lo que buscaban”, le dijo al medio The Guardian.

Ante la pregunta de si sentía que la opinión pública la había perdonado por sus publicaciones en redes sociales, Gascón fue contundente al opinar que nadie tiene que perdonarla.

“Nadie tiene que perdonarme nada. Si alguien se siente ofendido por algo que haya hecho en mi vida, que venga y me lo diga”, expresó.

Por otro lado El Mundo, otro periódico internacional, reportó que durante el mismo encuentro con la prensa la actriz objetó que muchas personas le han asignado posturas políticas que ella no comparte, ni ha ejercido nunca.

“Han dicho que soy de extrema derecha, racista o lo que sea”, añadió. “Pero si algo he hecho toda mi vida es estar en contra de todo esto. De joven, me peleaba con skinheads… Cuando alguien se me acerca y le pregunto: ‘¿Pero qué te ofende de mí?’, nadie puede decirme nada”.

Aunque Karla Sofía Gascón ha tratado de distanciarse de sus antiguas declaraciones, muchos consideran que sus respuestas siguen siendo ambiguas y no completamente conciliatorias.