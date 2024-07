Gomita pierde parte de su diente en 'LCDLF', ¿cómo ocurrió?

Ciudad Juárez.– En "La Casa de los Famosos México" todo queda grabado, incluso cuando corren algunos accidentes que pueden ser vergonzosos, como el que sufrió la conductora y comediante Gomita, quien perdió una parte de sus dientes dentro del programa.

En la reciente transmisión una de las cámaras enfocó a Gomita, quien mientras se maquillaba estaba comentado que asistió al dentista para pedirle que le cambiara la carilla ya que no quería que le sucediera nada dentro de la casa más famosa de México

“Fui al dentista y le dije; cambieme la carilla. “No que si te la cambio que no sé que” y me la cambió y ¿qué creen? que ya se me cayó”. La comediante sigue interactuando con la cámara y le propone hacer un trato: si ella le dice que sí, Gomita le muestra cómo se ve chimuela.

Al final, la cámara no se mueve ni un milímetro por lo que Gomita decide volverse a sentar y seguir maquillándose

Tiempo después llega Ricardo Peralta, a quién le cuenta que ha perdido un diente y el se muestra sorprendido. “No me quiero ni reír” afirma la mujer.