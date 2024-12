'Gente abusona'; este fue el último video del influencer asesinado en Culiacán

Ciudad de México.– El youtuber e influencer Leobardo Aispuro Soto, conocido como Gordo Peruci y originario de Sinaloa, fue asesinado ayer lunes por la noche luego de un ataque armado en donde resultó herida su esposa, sin embargo, tras ser llevada a un hospital, se confirmó que también falleció.

Los hechos, según se informó, se registraron en la calle Coronel Calixto Peña de la colonia 21 de Marzo, cuando ‘El Gordo Peruci’ caminaba junto a su esposa.

Se trata del tercer creador de contenido asesinado desde el pasado 9 de septiembre; día que inició el conflicto armado entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cártel de Sinaloa.

Aispuro Soto, de 37 años de edad, era un creador de contenido popular, conocido por su “contenido de humor, blog, retos y bromas” que compartía diariamente a través de YouTube, en donde acumulaba poco más de 160 mil seguidores y 419 videos.

Tras la noticia de su muerte, sus últimos videos han comenzado a hacerse más populares en la red social, sobre todo para saber si comentó algo que puedira estar relacionado con su muerte.

El primer material fue compartido alrededor de las dos de la tarde e incluía una denuncia por un aparente acto de vandalismo. Según el testimonio del ahora occiso, en el transcurso de la madrugada le habrían robado algunas luces con las que había decorado el exterior de su casa con motivo de las fiestas decembrinas.

“Salí, me fui normal, no presté atención. Ahorita que llegué miré y vi que está una luz despegada [...] Ya cuando presté más atención dije ¿qué pasó aquí? [...] Miré que no está la otra luz que pusimos”, narró el youtuber.

En el video es perceptible que Leobardo Aispuro —quien era padre de familia— tenía cámaras instaladas en el exterior de su vivienda. No obstante, según sus declaraciones, tuvo que desconectarlas para “no tener ningún problema”.

Seis horas después de la publicación de dicho material, ‘Gordo Peruci’ compartió un contenido adicional, en el cual estaba acompañado de varios de sus colegas, también personalidades de las redes sociales con reconocimiento en la capital sinaloense.

Este video mostraba únicamente al grupo de amigos mientras participaban en un juego, consistente en romper una serie de globos para obtener un premio.