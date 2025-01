Galilea Montijo revela si demandará a Televisa tras acusaciones de fraude

Ciudad de México.– La conductora Galilea Montijo, quien tuvo serios problemas con Televisa después de que fue acusada de fraude por su participación en el programa "¿Quién es la Máscara?" que incluso llevó a la empresa a abrir una investigación, habló sobre si contrademandará a la compañía de San Ángel.

En cuanto se desató el escándalo, la conductora de Hoy publicó un comunicado de prensa donde se deslindó de las acusaciones en su contra, reiteró su lealtad a la televisora y aseguró que cooperará en la escalación del caso.

Posteriormente, sostuvo un encuentro con medios de comunicación en instalaciones de Televisa, donde una vez más aseguró que no tiene ‘nada que temer’ ante esta investigación y explicó que no lo considera como un ‘ataque’ de la empresa porque tienen el derecho de revisar quién o quiénes habrían cometido el fraude.

Asimismo, aseguró que su trabajo en Televisa no está en riesgo por esta situación, pues ha trabajado en varios programas de la misma índole y nunca había sido relacionada con ninguna falta.

Finalmente aseguró que no contrademandará a la empresa por esta situación y aseguró que, aunque ya no trabaja con Danna Vázquez, sigue siendo su amiga: “Esto no tiene nada que ver con la amistad, esto es laboral.”