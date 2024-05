Galilea Montijo habla de pelea con Andrea Escalona

En un reciente encuentro con la prensa, Galilea Montijo fue cuestionada sobre el supuesto pleito que tuvo con Andrea Escalona, su compañera en el "programa Hoy".

Galilea Montijo confesó que sí tuvo una discusión con Andrea Escalona, pero lamentó que la información haya salido de un integrante de la producción del matutino de Televisa. Aseguró que no tiene nada de malo "no estar de acuerdo" con un compañero.

"No tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero en algo, no tiene nada de malo. Después distorsionan todo", contó.

En cuanto al rumor sobre si pidió la salida de Andrea Escalona del "programa Hoy", Galilea Montijo pidió no caer en rumores pues tiene una buena relación con su compañera y con la productora del matutino de Televisa. Recordó que en más de una ocasión las ha invitado a su casa.

Finalmente Galilea Montijo desmintió que la discusión haya llegado a los golpes. En cuanto a que se dejaron de seguir en redes sociales, la famosa nacida en Guadalajara, Jalisco, dijo que eso no era importante.