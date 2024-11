Gala Montes confiesa que su mamá la robó dinero después de entrar a 'LCDLF'

Ciudad de México.– Las polémicas entre madre e hija parecen no haber terminado a pesar de que Gala y su madre aparentaron todo lo contrario cuando la cantante y actriz estuvo dentro del reality "La Casa de los Famosos México", donde la señora Crista Montes defendió a capa y espada los constantes ataques en contra de su hija dentro del programa, lo que por momentos los hizo olvidar el conflicto que ambas tenían y la guerra de declaraciones que se hicieron en las redes sociales.

Ahora, sin embargo, ese conflicto para estar resurgiendo luego de una entrevista de Gala en el programa de Yordi Rosado, donde entre otras cosas, acusó a su madre de haberle robado un dinero mientras estaba en el reality show en el que participó recientemente y también señaló que había sido extorsionada por su madre en diferentes ocasiones.

Estas acusaciones graves vinieron además acompañadas de una comparación que a muchos sorprendió, pues Gala aseguró que su madre era "un hater más", tal y como Adrián Marcelo.

"Mi mamá lanza la nota a una revista y ahí fue de 'amiga date cuenta'. Fue muy duro porque llevaba un año permitiendo muchos abusos y cosas con las que no estaba de acuerdo, pero era de: 'me tengo que aguantar con tal de que no sea público", explicó la famosa para el programa de YouTube.

"No la he vuelto a ver y no le vuelto a escribir y no pienso escribirle. No tiene mi número porque me lo tumbó, sabiendo que tengo ese número de toda la vida y me lo tumbó antes de entrar a la casa y me robó antes de entrar a la casa, a los tres días me robó dinero", finalizó.

Puedes ver la entrevista commpleta aquí: