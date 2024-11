Flor Rubio defiende a Nodal y Ángela del hate tras declaraciones de Cazzu

Ciudad de México.– La conductora Flor Rubio demostró que no todos están en desacuerdo con el amor de Christian Nodal y Ángela Aguilar, y es que pese a que la gran mayoría ha estado criticando la forma de actuar de los dos famosos luego de las polémicas declaraciones de Cazzu, Rubio mostró su apoyo a la pareja mexicana.

Durante una transmisión de su programa de radio, la periodista Flor Rubio y su equipo de colaboradores analizaron una reciente transmisión de Christian Nodal en la que defiende a su esposa de los ataques que generó la entrevista de Cazzu.

Para Flor Rubio, aunque Nodal y Aguilar han tenido un pésimo manejo de situación, el odio que han recibido en redes sociales es desmedido e irracional. "A nosotros no nos hicieron nada, se los hicieron a ellos mismos, a su familia, a Cazzu, a la niña; ellos tienen que resolver su vida", indicó la periodista, quien lanzó una dura crítica hacia aquellas personas que permanentemente lanzan ataques de odio contra la hija de Pepe Aguilar.

"Es irracional, no podemos estar fomentando el odio en las redes, porque no mataron a nadie y no son los primeros ni los últimos que fueron infieles o que abandonaron un matrimonio, que se portaron mal y siguieron adelante, para bien o para mal", agregó.

Flor Rubio subrayó que, contrario a lo que Ángela Aguilar y Christian Nodal han intentado mostrar en redes sociales y en sus conciertos, su matrimonio es “cuesta arriba” debido a la presión que ejerce en su relación la atención mediática y la campaña de odio de cientos de miles de internautas: “No es felicidad absoluta la que están viviendo, para nada”.